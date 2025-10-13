¿Qué frutas han demostrado científicamente que son beneficiosas para la salud mental?: Tres ejemplos que tenemos en el frutero

La alimentación vuelve a demostrarnos que está conectada a las emociones y a la salud tanto física como mental. En esta ocasión, se reconoce el papel tan importante de la fruta dentro de la salud mental. Cuenta con muchos beneficios y numerosos estudios, incluido uno de la Universidad de Harvard, han demostrado que cuentan con diferentes ingredientes que participan en la obtención de un mejor estado de ánimo y vitalidad.

Cuáles son las mejores frutas para la salud mental

En tercer lugar, tenemos a los cítricos, desde el pomelo hasta la naranja o el limón. Son ricas en flavonoides, como la naringenina que reduce la inflamación en nuestro cerebro, tal y como índica este estudio de Harvard, que dice que las personas que toman más cítricos tienen menos riesgo de tener depresión. La vitamina C también tiene un alto impacto en la salud de la microbiota, reduciendo tanto el estrés como la ansiedad. Además, mejoran la absorción de hierro, por lo que se consigue mayor energía.

La microbiota intestinal está conectada con el cerebro, ya que fabrica metabolitos que se producen en el metabolismo de un organismo y puede ser desde la digestión hasta un medicamento o el propio tejido corporal. En un estudio se demuestra que estas sustancias reducen la acción de una enzima que degrada la serotonina y la dopamina y aumenta la disponibilidad de neurotransmisores.

En el puesto dos del ranking, según el médico psiquiatra Mora, estarían los frutos rojos; desde arándanos, moras hasta fresas. Estos son ricos en antocianinas que es la sustancia que le da color y son los que protegen nuestras neuronas. Su consumo favorece la atención, la memoria y el buen estado de ánimo, según un estudio publicado en Harvard. Las cerezas también son una buena opción porque contienen melatonina y triptófano que mejoran la calidad del sueño y aumentan la funcionalidad de los neurotransmisores.

En el primer puesto se encuentran las manzanas, ya que aportan fibras y compuestos fenólicos que reducen la glucosa y la inflamación. Consumirlas en la edad adulta, se relaciona con una menor incidencia de depresión. Al consumirla entera, tras lavarla muy bien. Se aprovechará toda la fibra y los nutrientes.

Los plátanos y los kiwis son otros ejemplos que alivian la ansiedad. Los primeros, por su parte, son ricos en potasio, un mineral que regula la presión arterial y promueve la relajación. Al igual que las cerezas, contiene triptófano que aumenta los niveles de serotonina que es la conocida como la hormona de la felicidad. Los segundos, cuentan con vitamina C como las naranjas, así que ayudan los niveles de estrés y promueven la sensación de calma y bienestar.

