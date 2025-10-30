"Si te quedas en silencio después de sentirte herido se trata de una defensa emocional", según la psicología

Muchas veces, nos hemos sentido heridos y, en vez de contestar y seguir con la conversación dando argumentaciones, optamos por el silencio. En psicología, este comportamiento tiene un nombre. Se trata de la defensa emocional. Esto es porque hablar solo nos hacía sentirnos incomprendidos, así que era mejor la opción de callarse.

Aunque haya una ausencia de la palabra, en su interior y dentro de sus cabezas, todas las personas que optamos por esta forma de expresar los sentimientos, tenemos conversaciones completas, explicando con claridad cómo nos sentimos. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar las palabras se bloquean y en psicología se conoce como retirada emocional.

Este hábito es el procesar el dolor en silencio porque cuesta tener conexiones reales. Con el tiempo esto deja de ser una lección y se vuelve automático. La gente denomina a las personas que actúan así como fríos o distantes. Sin embargo, están protegiendo y lo que necesitan no es que los presiones para hablar, sino que notes su silencio, lo entiendas y decidas tomar la misma actitud que ellos.

Qué es la defensa emocional según la psicología

Se tratan de los mecanismos, conscientes o inconscientes, que las personas utilizan para protegerse del dolor emocional, la ansiedad o los conflictos internos. Estos mecanismos permiten mantener la estabilidad psíquica y preservar la autoestima frente a experiencias o pensamientos que podrían resultar amenazantes. Aunque en muchos casos son estrategias adaptativas, su uso excesivo o rigidez puede interferir con el crecimiento personal y las relaciones interpersonales. Uno de ellos es el silencio como ha expresado la psicóloga Silvia Severino en redes sociales.

El origen del estudio de las defensas emocionales se encuentra en el psicoanálisis, especialmente en la obra de Sigmund Freud y su hija Anna Freud. Ellos propusieron que la mente emplea diferentes mecanismos de defensa para manejar los impulsos inconscientes y los sentimientos de culpa o angustia. Con el tiempo, otras corrientes psicológicas —como la psicología cognitiva y la humanista— han ampliado esta visión, considerando las defensas como procesos de afrontamiento que cada persona desarrolla a partir de su historia vital y su contexto social.

Entre los mecanismos de defensa más conocidos se encuentran la represión, la negación, la proyección, la racionalización y la sublimación. La represión consiste en mantener fuera de la conciencia pensamientos o recuerdos dolorosos, lo que evita enfrentarse directamente al conflicto. La negación, por su parte, implica rechazar la realidad de un hecho perturbador, como ocurre cuando alguien se niega a aceptar una pérdida. La proyección consiste en atribuir a otros los propios sentimientos o impulsos inaceptables, mientras que la racionalización busca justificar conductas o emociones con argumentos aparentemente lógicos. Finalmente, la sublimación canaliza los impulsos o emociones intensas hacia actividades socialmente aceptadas, como el arte o el deporte, constituyendo una forma más madura de defensa.

Desde una perspectiva contemporánea, las defensas emocionales pueden entenderse como recursos que ayudan a regular el equilibrio interno. No todas son negativas: en momentos de crisis, pueden brindar protección temporal y permitir que la persona procese gradualmente el dolor. Sin embargo, cuando se convierten en patrones rígidos o automáticos, pueden impedir el contacto con la realidad emocional y dificultar el desarrollo de una identidad auténtica. Por ejemplo, alguien que utiliza constantemente la negación puede evitar enfrentar sus problemas, prolongando el sufrimiento.

Referencias bibliográficas: