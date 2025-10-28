¿Es mejor dormir solo o acompañado?: "Según un estudio de la Universidad de Oxford, los hombres duermen mejor en pareja"

Un objeto de estudio que nos llama mucho la atención es si es mejor dormir en pareja o solos. En uno muy reciente en la Universidad de Oxford se desmuestra que no significa los mismo para mujeres que para hombres y, para los segundos tienen más beneficios descansar acompañados.

Según los investigadores, no se trata de casualidad, sino que es por el contacto físico que libera oxitocina, la famosa hormona del amor. Además, es la que se encarga de reducir el estrés y baja la frecuencia cardíaca. También, favorece una respiración más calmada. "En otras palabras, el cuerpo se siente más seguro y el corazón", señala Aurelio Rojas, cardiólogo.

En contraposición, un estudio en el Canisius College en Nueva York descubrió que muchas mujeres duermen mejor con su mascota que con la propia pareja. Esto es porque fueron menos molestos, se sincronizaron mejor con sus dueñas y le aportaban mayor sensación de seguridad constante durante toda la noche.

El sueño influye en el equilibrio emocional, el rendimiento cognitivo y la calidad de vida. Desde la evolución, los humanos han dormido en compañía como una estrategia de seguridad y cohesión grupal. En las primeras comunidades humanas, dormir acompañado ofrecía protección ante depredadores o amenazas externas. Con el paso del tiempo, ese componente se transformó en un elemento de intimidad y apego en las relaciones de pareja. Por tanto, el sueño compartido cumple una doble función: mantener la homeostasis fisiológica del cuerpo y reforzar el vínculo emocional entre los miembros de la pareja.

Cómo se conoce el fenómeno en el que se sincronizan las respiraciones de la pareja

Cuando dos personas comparten la cama, sus ritmos cardíacos, respiratorios e incluso los patrones de movimiento tienden a sincronizarse. Este fenómeno, conocido como couple sleep synchronization, ha sido documentado en estudios con monitoreo polisomnográfico. La sincronización no solo es curiosa desde el punto de vista biológico, sino que refleja una forma de conexión emocional profunda: el cuerpo responde al otro de manera inconsciente, creando una sensación de armonía y pertenencia.

Cómo impacta en la salud mental dormir en pareja

Otro beneficio observado es el impacto en la salud mental. La oxitocina liberada durante el contacto físico y el sueño compartido, tiene efectos ansiolíticos, reduce la presión arterial y promueve sentimientos de confianza y apego. Además, modula la amígdala cerebral, ayudando a disminuir la respuesta de miedo y estrés. En consecuencia, dormir con la pareja puede contribuir a un sueño más profundo y reparador, especialmente en personas con altos niveles de ansiedad o estrés cotidiano.

Desde el punto de vista psicológico, dormir en pareja también puede reforzar la intimidad emocional. El acto de compartir el espacio del descanso simboliza confianza y compromiso, y puede servir como un ritual de conexión diaria. En parejas con buena comunicación y apego seguro, el sueño compartido se asocia con mayor satisfacción relacional, sensación de apoyo y menor soledad emocional.

Qué es el sleep divorcer

Se trata de una práctica creciente que consiste en dormir en camas o habitaciones separadas sin que ello signifique un conflicto relacional. De hecho, estudios recientes indican que esta modalidad puede mejorar tanto la calidad del sueño como la dinámica de pareja, al reducir tensiones derivadas de la falta de descanso. Además, la intimidad se mantiene fuera de la habitación.

