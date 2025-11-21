Qué es la tirzepatida: quiénes pueden tomarlo y cómo ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre

En los últimos años, los medicamentos para la obesidad han ganado mucha importancia y es, por ello, que es un objeto de estudio muy recurrente. En uno de los más recientes, descubren que la tirzepatida elimina temporalmente la actividad eléctrica en el núcleo accubens, que es la zona de recompensa del cerebro. Esto significa que estos fármacos modulan los circuitos neuronales que son los que controlan la pérdida de control y el trastorno por atracón. Una afección que afecta a millones de personas.

Como consecuencia de este trabajo, se ha realizado una vía terapeuta para el tratamiento de afecciones relacionadas con el control de los impulsos. La investigación se centraba en analizar la actividad cerebral de un paciente con obesidad y pérdida de control sobre los alimentos mediante la implantación de electrodos en encefalografía intracraneal. Esta es una técnica rara, pero muy eficaz y precisa.

El estudio extrajo de la investigación que se producía una disminución notable y temporal de la señalización del NAc y en la preocupación por la comida del paciente mientras tomaba el fármaco para la diabetes tipo 2. Estos medicamentos no están aprobados por la FDA, pero igualmente sirve como base para el desarrollo de otros fármacos para tratar la impulsividad.

Qué es la tirzepatida

La tirzepatida es un medicamento innovador utilizado principalmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, más recientemente, para el manejo del peso en personas con obesidad o sobrepeso. Se trata de un fármaco inyectable de administración semanal que ha llamado la atención en el campo de la endocrinología debido a su alta eficacia en el control de la glucosa y en la reducción significativa del peso corporal.

Este medicamento pertenece a una clase conocida como agonistas duales de los receptores GIP y GLP-1. A diferencia de otros tratamientos que actúan solo sobre el receptor GLP-1, la tirzepatida activa de forma simultánea ambos receptores, lo que potencia sus efectos metabólicos. El receptor GLP-1 ayuda a estimular la liberación de insulina, reducir el apetito y retardar el vaciamiento gástrico, mientras que el receptor GIP mejora la respuesta del cuerpo a la insulina y contribuye también al control del peso. La combinación de estas dos vías genera un efecto sinérgico que ha demostrado resultados superiores frente a otros medicamentos disponibles.

En pacientes con diabetes tipo 2, la tirzepatida ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los riesgos asociados con la enfermedad, como complicaciones cardiovasculares. Además, múltiples estudios clínicos han mostrado reducciones de peso notables, incluso superiores a las obtenidas con otros fármacos de su clase, lo que la convierte en una opción relevante para personas con obesidad que necesitan apoyo adicional para perder peso.

Como todo tratamiento, la tirzepatida puede causar efectos secundarios, siendo los más comunes náuseas, diarrea, disminución del apetito y malestar gastrointestinal, especialmente al inicio del tratamiento. Aun así, muchos de estos efectos suelen disminuir con el tiempo.

Quiénes pueden tomar la tizerpatida

Este fármaco es propio para personas con diabetes tipo 2 o para el control de peso en adultos con obesidad, que tengan al menos una condición relacionada con el peso, como hipertensión o prediabetes. También, sirve para tratar la apnea obstructiva del sueño en pacientes adultos. Igualmente, antes se debe evaluar porque cada persona es diferente.

El medicamento está permitido en España y utiliza el nombre comercial de Mounjaro. Igualmente, este siempre se debe consumir bajo prescripción médica. Esta actualmente no está cubierta por la Seguridad Social y requiere supervición profesional por su perfil de seguridad y los efectos adversos.