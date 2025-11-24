Estas son las tres señales que aparecen cuando alguien se está preparando para dejarte según la psicóloga Silvia Severino

Las relaciones son complejas, pero hay varios patrones que se repiten en todas, tanto en las fases de enamoramiento como cuando la pareja va a poner fin. En esta ocasión, la psicóloga Silvia Severino explica cuáles son las tres señales que alertan el fin cercano de la relación. Además, son muy fáciles de identificar porque casi siempre aparecen en el mismo orden.

Las relaciones de pareja, desde la perspectiva de la psicología, constituyen uno de los vínculos humanos más complejos y significativos. No solo involucran emociones intensas, sino también patrones de comunicación, estilos de apego, expectativas personales y dinámicas aprendidas a lo largo de la vida. Comprender estos elementos permite construir relaciones más sanas, estables y satisfactorias.

Uno de los pilares fundamentales en la psicología de las relaciones es la teoría del apego, desarrollada inicialmente por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth. Esta teoría señala que las experiencias tempranas con los cuidadores influyen en la forma en que los adultos se relacionan emocionalmente. Existen tres estilos principales de apego: seguro, ansioso y evitativo. Las personas con apego seguro suelen establecer relaciones equilibradas, con confianza y buena comunicación. Quienes tienen apego ansioso tienden a temer el abandono y buscan constante validación, mientras que los evitativos suelen rehuir la intimidad emocional y valoran en exceso la independencia. Conocer el propio estilo de apego permite comprender reacciones afectivas y trabajar en patrones que afectan la relación.

Otro aspecto central en la psicología de pareja es la comunicación. Los especialistas coinciden en que la forma en que los miembros de la pareja expresan emociones, necesidades y desacuerdos es más determinante que los conflictos mismos. El psicólogo John Gottman, en sus investigaciones sobre la estabilidad matrimonial, identificó que las parejas que mantienen relaciones sanas suelen practicar la escucha activa, el respeto y la validación emocional. En cambio, patrones como la crítica constante, el desprecio, la actitud defensiva o la evasión son considerados predictores de ruptura. La comunicación efectiva implica expresar lo que se siente sin atacar al otro, y también aprender a comprender la perspectiva ajena.

La psicología también destaca la importancia de las expectativas realistas. Muchas relaciones se debilitan porque uno o ambos miembros idealizan al otro, esperan que la pareja supla todas sus necesidades o sostienen creencias rígidas sobre cómo “debería” comportarse el otro. Comprender que una relación sana requiere negociación, límites claros, autonomía personal y flexibilidad permite construir vínculos más estables. En este sentido, la pareja no es una solución mágica a los vacíos personales, sino un espacio de acompañamiento mutuo donde ambos deben crecer de manera conjunta e individual.

La intimidad emocional y física también juega un papel crucial. La psicología entiende la intimidad como la capacidad de mostrarse auténtico frente al otro, compartir vulnerabilidades y construir confianza. Esto requiere tiempo, paciencia y un ambiente seguro. La intimidad física, por su parte, fortalece el vínculo emocional, reduce tensiones y genera bienestar, pero siempre debe basarse en el respeto y el consentimiento.

Tres señales que indican que la relación de pareja está a punto de romperse

El humor es uno de ellos. Este suele ser cambiante, pasando de un día frío y distante a otro amable. Esto no es fruto de algo que ha pasado en ese momento, sino que es fruto de algo que ya empezó a desconectarse, pero aún no se atreve a irse. Otro de los factores es que se aleja emocionalmente. Esto se traduce en que habla menos y te toca a ti empujar dentro de la relación. Ese individuo solo deja que caiga la relación y, simplemente, no quiere quedar como el malo ni asumir la responsabilidad. Así que espera que tú te canses primero.

En tercer lugar, te culpa de absolutamente todo. Además, cuando le hablas siempre te dice que exageras y que le agobias. Ese conflicto que provoca es justamente para justificar su salida.

Referencias bibliográficas:

Vídeo de la psicóloga Silvia Severino sobre las tres señales que aparecen cuando alguien quiere dejarte: https://www.tiktok.com/@silviaseverinopsico/video/7575945030750326038