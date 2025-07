El mejor truco si tienes cistitis en la playa "Llévate esto siempre en tu bolsa"

El calor aprieta y uno de los mejores planes durante el verano es ir a la piscina o la playa. Para muchas mujeres supone un problema porque llega la cistitis, la infección urinaria más común de la temporada. Se produce debido a varios factores como la humedad, los cambios de temperaturas bruscos, el cloro, ya que se altera el equilibrio natural de la zona bacteriana de la zona genital y la ropa de baño mojada. De hecho, una de cuatro mujeres la sufre cada año. Así que para no renunciar a un chapuzón, la farmacéutica Noeliafarma, como es su perfil en redes sociales, da un truco para la cistitis: "Llévate esto siempre en tu bolsa. Es fundamental que no haya humedad tanto tiempo en la zona".

Además, recomienda beber dos litros de agua al día. La hidratación es muy importante porque ayuda a diluir la orina y elimina las bacterias que causan la infección, reduciendo la irritación y el dolor. También se debe evitar otras bebidas como el café, y los refrescos con cafeína hasta que haya desaparecido la cistitis, ya que inflaman la vejiga y aumentan la necesidad de ir al baño. Otra aplicación que reduce las molestias es el uso de compresas térmicas en la zona del abdomen.

El Ministerio de Sanidad avisa de que el simple hecho de no vaciar la vejiga puede aumentar los riesgos de tener una cistitis. En verano, esta situación se ve agravada porque, normalmente, se está mucho más tiempo fuera de casa, aguantando más horas porque no se quiere abandonar la playa o, simplemente, no se encuentra un baño cerca.

Factores de riesgo en la cistitis

Algunas personas son más propensas que otras a padecer cistitis. Por ejemplo, las mujeres tienen una uretra corta y, por ello, las bacterias llegan con más facilidad a la vejiga. Se presentan más riesgos en las personas que son sexualmente más activas porque durante las relaciones las bacterias ingresan en la uretra. Los cambios hormonales durante el embarazo también aumentan el riesgo porque una hormona llamada progesterona relaja los músculos del tracto urinario y ralentiza el flujo de la orina, multiplicando la aparición de bacterias. Las personas que pasaron la menopausia forman el tercer grupo, ya que disminuyen los estrógenos y causan un adelgazamiento y sequedad en el tejido vaginal y la uretra, aumentando la posibilidad de infecciones. Además, los músculos del suelo pélvico comienza a debilitarse lo que contribuye a la continencia urinaria.

Alimentación ligera para reducir los riesgos de cistitis

