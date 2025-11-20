El virus Usutu podría llegar a Andalucía: cómo afecta y cuáles son sus síntomas

Esta misma semana se ha identificado en Mallorca un caso de infección por Usutu. Este es de origen africano y se produce por la picadura de un mosquito. Esta se ha dado en un donante de sangre que no había viajado fuera de la isla y permanecía asintomático. Este virus pertenece a la familia de Flavivirus, la misma que produce el virus del Nilo. Se transmite por mosquitos de la familia Culex y este fue aislado por primera vez a África en 1959.

El principal reservorio son los aves, aunque también se pueden ver afectados los seres humanos como este caso en las Islas Baleares y los cabllos y roedores. Han estado en varios países, desde Ásia hasta África y Europa.

Cómo se produce su contagio

Este normalmente pica al alimentarse de aves infectadas. Entonces, al repetir el mismo proceso van infectando a otras aves. Aunque se van dando casos entre animales, es cierto que, numerosos estudios han demostrado que el rara vez se produce en humanos. De hecho, por el momento, se ha visto que no se produce vía aérea o por contacto físico.

Qué relación tiene con el virus del Nilo

Tiene un gran parecido y ya sabemos que en Sevilla es un lugar donde ha aparecido acercándose a otras zonas de Andalucía. Cuando las personas afectadas llegaban al hospital, se tenía que confirmar de que no se trataba del virus del Usutu. Ambos comparten una salud genética de entre 76 y 78%. Si se ha podido comprobar esa enfermedad en España, es por la presencia de virus del Nilo.

Síntomas del virus Usutu

Aunque en las mayorías de los casos ocurra como en el del individuo de las Islas Baleares y la enfermedad se pase sin síntomas, puede que estos aparezcan. Para otras personas puede resultar muy peligrosa y el primer grupo de riesgo son aquellos pacientes inmunodeprimidos, así que se recomienda hacerse una PCR de este virus en concreto para descartar y no propagar a otras personas. El Usutu tiene una incubación de 10 a 14 días y los síntomas más comunes son fiebre elevada, erupciones, molestias musculares y dolor articular. Además, para las personas inmunodeprimidas se manifiesta con alteraciones neurológicas severas como la meningoencefalitis, hepatitis y encefalitis.

Por esta razón, el virus se encuentra sobre todo en regiones con climas templados, cálidos y mediterráneos, donde las temperaturas permiten que los mosquitos se reproduzcan con facilidad y mantengan ciclos de transmisión activos durante gran parte del año.

En África, donde fue detectado por primera vez, el Usutu circula sobre todo en zonas de clima tropical y subtropical, caracterizadas por temperaturas altas durante todo el año y estaciones lluviosas que multiplican los criaderos naturales de mosquitos. Estas condiciones favorecen una transmisión continua.

En Europa, su escenario de expansión más estudiado, el virus ha demostrado adaptarse con éxito a climas templados. Países como Italia, Austria, Alemania, España, Francia y Hungría han registrado actividad del virus, especialmente durante los meses cálidos. En estas regiones, el virus aparece sobre todo en veranos cálidos y otoños suaves, cuando las temperaturas se mantienen entre 18 °C y 28 °C, rango óptimo para el desarrollo y alimentación de los mosquitos Culex. Asimismo, los inviernos cada vez menos fríos favorecen la supervivencia de poblaciones de mosquitos y de aves infectadas, lo que facilita la reactivación del ciclo viral en la temporada siguiente.

Las olas de calor y los periodos prolongados de altas temperaturas, vinculados al cambio climático, también han contribuido al aumento y a la expansión del virus, ya que aceleran el ciclo de vida del mosquito y acortan el tiempo de incubación viral.

En conjunto, el virus Usutu prospera en ambientes donde el clima permite la presencia continuada de mosquitos y aves hospedadoras: regiones cálidas, templadas con veranos prolongados y zonas húmedas asociadas a cuerpos de agua, esenciales para la reproducción del vector.

Medidas para prevenir el virus del Nilo y el Usutu

Desde el Colegio de Farmaceúticos de Andalucía, se han detallado las medidas preventivas para el virus del Nilo que se pueden aplicar perfectamente al Usutu. En primer lugar, se debe instalar mosquiteras y evitar las aguas estancadas porque tienen mucha probabilidad que estén ahí. De hecho, la principal prevención es evitar la picadura.

Además, se recomiénda usar repelentes y ropa larga siempre que se hagan salidas nocturnas. La luz se debe apagar y ser constante en la limpieza, sobre todo, en las aguas estancadas. Varios ejemplos de ellos son las piscinas y cualquier recipiente al aire libre que acumule agua como una maceta o un cubo.