Vuelven a Andalucía las hormigas de fuego: qué ocurre si nos pican

La nueva especie invasora que se ha dejado ver esta temporada en Andalucía es la hormiga de fuego. Se trata de un insecto que tiene su origen en América del Sur y que no es la primera vez que nos visita. Su picadura, a diferencia de las clásicas, puede ser perjudicial para los humanos. Entre otras muchas cosas, puede producir ceguera en animales.

Desde 2018, se ha podido ver en España. Desde el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB) se informa que se trata de un insecto muy pequeño, cuyas extremidades tienen un mililmetro aproximadamente. Las peores consecuencias de sus picaduras se las llevan los animales, ya que pueden dejarlos ciegos cuando les clavan el aguijón en un ojo.

La última vez que se les ha visto ha sido en Marbella, donde han ocupado seis hectáreas de una urbanización. Su hallazgo ha sido publicado en la revista Iberomyrmex. La persona que informó sobre la preocupante situación fue Xavier Espadaler, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y de la Universidad Autonómica de Barcelona.

Aunque no se han registrado ningún caso de ceguera en humanos, es cierto que, ante una especie que se desconoce tanto es mejor estar alerta y tomar medidas preventivas. Además, a nivel ecológico también resulta ofensiva, como la hormiga argentina, que es otra especie invasora

Cuáles son las diferencias entre la hormiga de fuego y la argentina

La principal diferencia se encuentra en su tamaño, mientras que la de fuego puede variar, la argentina se mantiene uniforme. Su picadura, que es una de las preocupaciones para el ser humano, es venenosa, causa ardor, dolor e iiritación. Estas poseen un aguijón visible, mientras que las argentinas carecen de este y son inofensivas.

En cuanto a agresividad, atacan con facilidad. Sin embargo, la argentina forma una supercolonia en la que viven pacíficamente. El color también es diferente, las de fuego se caracterizan por tener un tono rojo intenso o anaranjado y las otras marrón caramelo o más oscuro.

Su forma de hacer un nido cuenta con particularidades; las primeras construyen monticulos de tierra con una chimenea, mientras que las segundas suelen anidar superficialmente o en nidos abandonados. En cuando a la dieta, ambas son omnivoras. Las de fuego se alimentan principalmente de insectos grandes, semillas y plantas; las argentinas de azúcares y proteínas, siempre atraídas por la melaza.

Qué puede producir la picadura de la hormiga de fuego

Desde el CSIC, se recuerda que la picadura de la hormiga de fuego puede producir un choque anafiláctico. Este, también es conocido como anafilaxia, y se trata de una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que ocurre cuando el sistema inmunológico responde de forma exagerada a una sustancia que normalmente es inofensiva, llamada alérgeno.

Esta reacción puede desencadenarse por alimentos (como el maní, mariscos o leche), picaduras de insectos como ocurre en este caso, medicamentos o incluso por el contacto con ciertas sustancias.

Durante un choque anafiláctico, el cuerpo libera grandes cantidades de histamina y otros compuestos que provocan una vasodilatación intensa y una contracción de los músculos de las vías respiratorias, lo que causa una caída brusca de la presión arterial y dificultad para respirar.

El tratamiento de emergencia es la adrenalina (epinefrina), que se administra mediante una inyección. Esta sustancia ayuda a revertir los efectos de la anafilaxia al aumentar la presión arterial y abrir las vías respiratorias.

Prevención de las hormigas de fuego

Para prevenir que nos piquen, se puede aplicar los siguientes hábitos:

Vaciar la basura de los exteriores cercana a los edificios para evitar que encuentren alimentos.

Mantener las plantas recortadas para que no sean un puente.

Las comidas para gatos y perros pueden ser un buen cebo, por lo que se debe evitar que estas tengan acceso.

Si presencia un hormiguero, derribarlo será la opción más factible para mantenerlas alejadas.

