125 años de la Banda de Tejera: el libro que recoge nuevos datos sobre el origen de una formación histórica

La música procesional de la Semana Santa, tanto a nivel hispalense como incluso nacional, no se entendería sin un apellido clave que hoy es emblema del género no solo por su trayectoria; también por su calidad interpretativa, su significación y su presencia tras las cofradías desde hace más de un siglo. La Banda de Música del Maestro Tejera, Medalla de Sevilla, es todo un referente en su estilo y una institución fundamental en la historia reciente de la fiesta, así como en su parcela taurina. Sin embargo, sus orígenes siempre se han mantenido en un espectro difuso y denso. Su germen fundacional siempre ha resultado una incógnita... Hasta hoy.

Tras varios meses de trabajo e investigación, el profesor José Manuel Castroviejo ha culminado la que es su nueva obra escrita: Tejera. Maestro y banda, un libro que recoge aportes y datos novedosos con respecto a esta histórica entidad, que hunde sus raíces allá por la Macarena. Es, precisamente, una de las conclusiones más notorias del volumen: la Banda de Tejera cumple, precisamente, 125 años.

Portada del nuevo libro sobre Tejera, que será presentado el 7 de marzo

El libro, que será presentado el próximo 7 de marzo en la casa hermandad de San Bernardo, consta de varios capítulos donde se detalla una cronología de la formación y, por supuesto, se recogen apuntes biográficos sobre Manuel Pérez Tejera, figura troncal de la banda. Según las indagaciones de Castroviejo, nos debemos remontar a finales del siglo XIX, cuando se acuerda la construcción de las Escuelas de la Macarena, bajo el mecenazgo de la Real Maestranza. En el censo de aquel centro consta el nombre de Pérez Tejera, concretamente en 1895, por lo que todo hace indicar que ingresó en la promoción inaugural. Tres años después, en dichas Escuelas se implantan clases de música y en torno a 1900 se conforma la Banda Infantil de estas Escuelas. Esta formación se presenta oficialmente en 1901, hace 125 años, destacando la prensa las aptitudes de Tejera. Tras vincularse íntegramente con la hermandad de Las Cigarreras, y recibiendo la visita del rey Alfonso XIII en 1904, es en 1912 cuando Tejera acuerda con José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, conformar una banda con la que tocar en la Maestranza. Tejera transforma la banda infantil de las Escuelas y pasa a llamarse Banda del Maestro Tejera. El resto... Es historia.

Son infinitos los detalles que se recogen en este volumen, que arroja algo más de luz sobre una entidad irrepetible y presente, de manera incuestionable, en la Semana Santa sevillana. Un recorrido apasionante por esta formación musical, dirigida hoy día por José Manuel Tristán, quien tomó el testigo de su padre, José Tristán, sobrino del Maestro Tejera. En la presentación del libro, que será sobre el mediodía, intervendrá además una histórica banda del Maestro Tejera. Imprescindible.

Toda la vida en las cofradías

La Banda de Tejera vertebra en buena medida la música de nuestra ciudad. Vinculada históricamente a la Real Maestranza, es la formación titular de la Plaza de Toros de Sevilla y nunca falta a su cita cada año el Domingo de Resurrección, cuando comienza oficialmente la temporada de festejos taurinos. Amén de participar en esta parcela, su presencia en la Semana Santa y en los desfiles procesionales es notoria históricamente, puesto que ha actuado a lo largo y ancho de toda la península en diferentes conciertos y tras infinidad de imágenes.

En Sevilla su presencia es destacada desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, culminando el Sábado Santo en Dos Hermanas. Desde La Cena hasta Montserrat, pasando por Las Penas, Santa Cruz, el Cristo de Burgos y el Valle. Reliquia viva del género, su repertorio se caracteriza por una selección cuidada de marchas de procesión, cargadas de clasicismo y nombres imborrables como Farfán, Morales o Laserna, alejada de las modas y focalizándose siempre en partituras de alto nivel. Nada que decir acerca de su nivel, siempre rayando la perfección. Fruto de esta relación con las hermandades y, especialmente, Sevilla, el 30 de mayo de 2014 le fue entregada la Medalla de la Ciudad de Sevilla, en una ceremonia desarrollada en el Teatro Lope de Vega.

Sobre el autor

José Manuel Castroviejo López (Sevilla, 1979) es Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y profesor de Latín y Griego en la Sección de Adultos del IES Francisco Pacheco, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Fundador de la página web patrimoniomusical.com, ha publicado multitud de artículos en diversos medios, así como dos monografías: De Bandas y Repertorios. La música procesional en Sevilla desde el siglo XIX y, junto a José Ignacio Cansino, Farfanerías. Vida y obra de Manuel López Farfán.