Casi 14.000 hermanos están llamados a votar a las elecciones en la Macarena

13.969. Es el número exacto de hermanos que podrán ejercer su derecho al voto este próximo domingo en las elecciones de su hermandad, la Macarena. La corporación de la Resolana celebra este 30 de noviembre cabildo general de elecciones, al que concurrirán un total de tres listas encabezadas por José Luis Notario, Pedro García Rivero y Fernando Fernández Cabezuelo.

La hermandad, de este modo, ha compartido una serie de indicaciones acerca de la logística y organización de las votaciones, cuyo horario será de 10:00 a 20:00. A esta hora (20:00), se cerrarán las puertas del atrio de la Basílica pudiendo votar solo quienes estén esperando su turno para hacerlo. Podrán ejercer su derecho a voto los hermanos y hermanas mayores de edad y con al menos un año de antigüedad en la hermandad.

Para votar, "los hermanos deberán identificarse mediante la presentación a la mesa del DNI, NIE, pasaporte y/o carné de conducir físicos y originales, sin importar la fecha de caducidad; no se permitirá la presentación de dichos documentos en formato electrónico ni en fotocopias", señala la corporación.

Doce mesas, doce urnas

La Hermandad colocará en el interior de la basílica 12 mesas con 12 urnas, organizadas según los apellidos, para que los hermanos puedan votar de una manera más cómoda y ágil. Habrá 4 cabinas para garantizar la privacidad de la elección de las papeletas de voto. "Cada una de las mesas estará compuesta por un presidente (nombrado por la autoridad eclesiástica), un secretario (nombrado por la Junta de Gobierno) y tres interventores (uno por cada candidatura). Además, habrá un interventor general (nombrado por la Junta de Gobierno) y tres interventores, uno por cada candidatura", abunda la nota. Una vez finalizadas las votaciones presenciales, se incluirán en las urnas los votos por correo, realizándose a continuación el recuento a puerta cerrada.

Posteriormente se sumarán los escrutinios de cada mesa y el Secretario de Nuestra Señora de la Esperanza levantará acta de los resultados, que serán proclamados públicamente en la Basílica. "La Hermandad ruega encarecidamente a los hermanos presentes en la Basílica en ese momento que mantengan un comportamiento acorde al lugar sagrado en el que están. Las normas que regirán el Cabildo han sido establecidas por la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, siendo refrendadas por los tres candidatos que se presentan", finaliza.