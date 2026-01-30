Hasta 35.000 euros por un apartamento: Así están los precios de los alojamientos en Sevilla a dos meses de la Semana Santa

La Semana Santa de Sevilla es uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y una de las celebraciones religiosas y culturales con mayor proyección internacional. Cada año, miles de visitantes procedentes de otras ciudades españolas y de distintos países llegan a la capital andaluza para vivir de cerca sus procesiones, su ambiente y una tradición que transforma por completo la ciudad durante una semana. Conscientes de la elevada demanda, muchos viajeros planifican su estancia con meses de antelación para asegurarse alojamiento y evitar quedarse fuera en uno de los periodos más concurridos del calendario sevillano.

Cuando todavía faltan dos meses para el Domingo de Ramos, que en 2026 se celebrará el 29 de marzo —con el Domingo de Resurrección fijado para el 5 de abril—, la situación actual del mercado hotelero y de los apartamentos turísticos ya ofrece una fotografía clara del nivel de ocupación y de los precios. No en vano, la Semana Santa es uno de los periodos de mayor demanda hotelera en Sevilla, un factor que influye directamente en el encarecimiento de las estancias.

Los datos del año anterior avalan esta presión turística. En Semana Santa de 2025, Sevilla registró un 84% de ocupación hotelera y recibió 1,02 millones de visitantes, según cifras de la Junta de Andalucía.

De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección

En el principal portal de reservas hoteleras, Booking, figuran actualmente 4.478 alojamientos en Sevilla. Para la semana completa de Semana Santa, solo quedan disponibles 1.261 opciones para dos personas, lo que supone aproximadamente un 28% del total, entre hoteles, apartamentos y hostales.

Alojamientos en Sevilla disponibles del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección / Booking

La opción más económica disponible para ese periodo es una habitación mixta compartida en la zona de Plaza de Armas por 567 euros, mientras que el alojamiento más caro que aún se puede reservar es un apartamento para 4 personas situado en la calle Pureza, en Triana, por 35.000 euros la semana, que dividido por días, sale a cerca de 5.000 la noche.

Los precios que bajan de los 1.000 euros corresponden principalmente a hostales y apartamentos alejados del centro histórico, mientras que en zonas como Triana o el propio centro se ofertan apartamentos para grupos de hasta doce personas con precios que oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros.

Desde Booking advierten de que el 97% de los hoteles ya están reservados para la semana completa. Los precios hoteleros parten de 1.000 euros por estancia, mientras que los hoteles de cuatro estrellas se sitúan en una horquilla de entre 10.000 y 13.000 euros por la semana. Las opciones más económicas, entre 1.000 y 2.000 euros, se concentran en establecimientos ubicados en Sevilla Este, Los Bermejales, Nuevo Torneo o zonas más alejadas del centro.

En Airbnb, plataforma especializada en apartamentos turísticos, hay más de 1.000 alojamientos registrados, aunque sin cifra exacta. Para Semana Santa completa, los apartamentos disponibles se mueven mayoritariamente entre los 1.000 y 1.500 euros, muchos de ellos en el Casco Antiguo o en zonas muy próximas. No obstante, también existen apartamentos de categoría de lujo cuyos precios alcanzan entre 9.000 y 10.000 euros por la semana completa.

De Jueves Santo a Domingo de Resurrección

El tramo comprendido entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección es el más demandado, ya que Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo son festivos, lo que incrementa la llegada de visitantes, muchos de ellos atraídos especialmente por la Madrugá sevillana.

Para estas fechas, Booking ofrece todavía 1.191 alojamientos disponibles para dos personas. En este periodo, hay apartamentos en Triana y en el centro histórico que alcanzan precios de entre 10.000 y 16.000 euros, mientras que el siguiente escalón se sitúa en torno a los 6.000 euros, en pisos para hasta diez personas en algunos casos.

Hoteles disponibles en el Casco Antiguo del Jueves Santo al Domingo de Resurrección / Booking

En cuanto a hoteles, el más caro es el Hotel Alfonso XIII, donde la estancia para estas fechas ronda los 4.300 euros. También hay hoteles de cuatro estrellas en el centro con precios entre 2.000 y 3.000 euros, así como opciones más asequibles en zonas como Sevilla Este, Los Bermejales o Nervión, con tarifas de entre 500 y 1.000 euros. Desde Booking señalan que el 74% de los hoteles ya no están disponibles en la plataforma para este tramo de la Semana Santa.

En Airbnb, la disponibilidad es más limitada. En el Casco Antiguo, los precios de los apartamentos que aún pueden reservarse oscilan entre los 500 y los 7.000 euros, dependiendo de la ubicación y las características del alojamiento.