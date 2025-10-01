Hasta 45 nazarenos por minuto en Carrera Oficial en la Madrugada: las cifras del conteo de la Semana Santa 2025

Un crecimiento exponencial que se materializa en una Semana Santa cada vez más encorsetada e impracticable, pero que a la vez significa la buena salud de la que gozan nuestros cortejos. El conteo de nazarenos correspondiente al año 2025 arroja cifras impactantes y demuestran un mayor ímpetu participativo en las estaciones de penitencia, pero la situación requiere de reflexión entre todas las partes para dignificar todo lo posible el hecho sagrado de acompañar a nuestros titulares con la túnica.

La Semana Santa crece y su figura esencial, el nazareno, permanece como eje inmutable en el paso del tiempo, pero el espacio de Carrera Oficial es idéntico al de hace un siglo y las costuras se quiebran prácticamente de año en año. Hasta ocho cofradías superan los dos mil nazarenos, todo ello sin incluir San Gonzalo, que no figura en este conteo al no haberse completado la jornada del Lunes Santo con normalidad por las inclemencias del tiempo, como ha ocurrido con el Martes Santo. Este listado lo componen: La Macarena, Gran Poder, Esperanza de Triana, Los Gitanos, La Estrella, El Baratillo, San Bernardo y La Paz, por lo que en total serían nueve (sumando la del Barrio León) las que rebasan esta cifra.

Son datos extraídos del perfil @PzadeEspana, dedicado en buena medida a análisis sobre recorridos, itinerarios y tiempos de paso de cofradías. La gran problemática de la tensión de cortejos se centra, por tanto, en la Madrugada, dado que las cuatro cofradías con mayor número de nazarenos salen en esta jornada: 14.432, situándose en el polo opuesto el Sábado Santo, con 2.562. De esta manera, atendiendo al ratio de nazarenos por minuto (eliminando los cinco por paso y los dos por banda), la presión total se concentra en la Madrugada, puesto que sus cofradías necesitan meter casi 45 nazarenos por minuto en la Carrera Oficial. Le sigue el Domingo de Ramos, con casi 42, y el Miércoles Santo, con 39,72. Si se compara con los ratios del año 2023, todas las jornadas tienen una mayor presión de nazarenos por minuto. Destaca especialmente la Madrugada, que tiene que meter 8 nazarenos más en la Carrera Oficial por minuto respecto a 2023.

El polo opuesto

Por el contrario, hay casi una decena de cofradías que no alcanzan los 500 nazarenos, y que son las siguientes: El Sol, La Soledad de San Buenaventura, La Mortaja, El Santo Entierro, La Resurrección, Los Servitas, Las Siete Palabras, La Carretería y el Cristo de Burgos (si bien esta última cuenta con la particularidad de ser la que más monaguillos ha puesto en la calle este año el Miércoles Santo, con 33, superando incluso a La Sed o San Bernardo). De las nueve cofradías con menos de 500 nazarenos, siete salen a partir de la tarde del Viernes Santo, pero habría que añadir también a Los Javieres, que en 2023 también figuraba entre aquellas que no superaba el medio millar. Entre otros datos relevantes, hay cofradías que crecen de manera imparable, como el Carmen, que en menos de veinte años ha aumentado el cortejo en casi un 169%, o que en treinta años las cofradías que más han crecido son La Esperanza de Triana y Los Gitanos.