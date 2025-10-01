Esta es la lista de Ignacio Soro para las elecciones del Gran Poder

El Cabildo de Oficiales de la hermandad del Gran Poder, celebrado el día 30 de septiembre, y previo informe favorable de la comisión electoral prevista en las Reglas, aprobó la única candidatura presentada para concurrir al Cabildo General de Elecciones a Junta de Gobierno de esta cofradía, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre de 2025. La composición de la candidatura, encabezada por el actual Hermano Mayor y que, por tanto, opta a la reelección, es la siguiente:

Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas

Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona

Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido

Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón

Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar

Secretario 2º: José Luis Gómez Villa

Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado

Censor 1º: José María Soro Cañas

Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres

Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado

Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte

Diputado Obras Asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega

Clavero: Ildefonso del Río Pérez

Diputado formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero

Archivero: Luis Romero Ruiz

Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho

Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas.

En los próximos días la hermandad informará debidamente de todo el proceso electoral, incluyendo las disposiciones para facilitar el voto por correo a aquellos hermanos residentes más allá de la provincia. Será un intenso fin de semana en materia electoral, puesto que ese mismo domingo día 30 tendrán lugar las elecciones en la hermandad de la Macarena, a la que concurrirán un total de tres candidaturas.