Esta es la lista de Ignacio Soro para las elecciones del Gran Poder
La cita se fija para el próximo 28 de noviembre, viernes, en las dependencias de la cofradía
Tan solo concurre una única candidatura, la del actual hermano mayor
El Cabildo de Oficiales de la hermandad del Gran Poder, celebrado el día 30 de septiembre, y previo informe favorable de la comisión electoral prevista en las Reglas, aprobó la única candidatura presentada para concurrir al Cabildo General de Elecciones a Junta de Gobierno de esta cofradía, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre de 2025. La composición de la candidatura, encabezada por el actual Hermano Mayor y que, por tanto, opta a la reelección, es la siguiente:
- Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas
- Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona
- Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido
- Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón
- Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar
- Secretario 2º: José Luis Gómez Villa
- Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado
- Censor 1º: José María Soro Cañas
- Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres
- Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado
- Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte
- Diputado Obras Asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega
- Clavero: Ildefonso del Río Pérez
- Diputado formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero
- Archivero: Luis Romero Ruiz
- Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho
- Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas.
En los próximos días la hermandad informará debidamente de todo el proceso electoral, incluyendo las disposiciones para facilitar el voto por correo a aquellos hermanos residentes más allá de la provincia. Será un intenso fin de semana en materia electoral, puesto que ese mismo domingo día 30 tendrán lugar las elecciones en la hermandad de la Macarena, a la que concurrirán un total de tres candidaturas.
