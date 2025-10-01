La Macarena ya supera los 4000 nazarenos: los datos del conteo de la Semana Santa 2025

La Junta de la Sección de Penitencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha completado el proceso de conteo de los componentes de los cortejos en su paso por la Carrera Oficial en la Semana Santa de 2025, de forma análoga a años anteriores. En el caso específico del Lunes y Martes Santo, no se publican los datos, debido a que no todas las hermandades hicieron Estación de Penitencia dichas jornadas.

Estos datos, aplicando los criterios de repartos de tiempo de Carrera Oficial presentados en 2019, serán utilizados para el reparto de los minutos de paso en la próxima Semana Santa. En general, respecto al conteo realizado en 2023, "se puede observar un incremento amplio de los nazarenos en cada uno de los días, que será estudiado y analizado en las mesas de trabajo de cada jornada", apunta la entidad de la calle San Gregorio.

Entre los datos más esclarecedores destaca el ranking de las corporaciones con más nazarenos. La Macarena se sitúa en los 4.071 hermanos nazarenos, una cifra insólita en nuestras corporaciones, seguida de la Esperanza de Triana, con 3.087 y el Gran Poder, con 2.631. Este listado lo completan Los Gitanos y la Estrella, si bien no aparece otra cofradía numerosísima como es San Gonzalo, ya que esta jornada no computa en esta ocasión. Son naturalmente las hermandades que más crecen con repecto al conteo de 2023, si bien asoma aquí la hermandad de La Sed, que ha crecido 300 nazarenos en dos años.

La Madrugada, por tanto, ya supera los 14.000 nazarenos, con un total de casi 2500 más que en la misma jornada de 2023, y 6500 más que en 1995. Entre las hermandades que más han crecido en estos dos últimos años destacan Las Cigarreras, La O y Jesús Despojado, que en este último Domingo de Ramos ha superado los 670 nazarenos.