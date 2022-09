Estos son los criterios generales del Consejo para la reordenación de la Semana Santa de Sevilla

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha elaborado una propuesta de criterios generales para la reordenación de las jornadas de la Semana Santa. El documento, que servirá de base para analizar y definir opciones, ha sido entregado a los hermanos mayores de penitencia en una reunión de la sección, que ha tenido lugar este martes en la sede del Consejo.

La intención es reordenar las jornadas para mejorar la fluidez, organización y seguridad. Se han fijado criterios objetivos, que lleven a opciones no necesariamente únicas, sino que incluso se puedan probar otras en años sucesivos.

Los cinco problemas que se plantean son: tiempos de paso insuficientes en algunas jornadas; horas de entrada muy tardías; cruces entre cofradías; alternancias en la llegada y salida de la carrera oficial (cortes); y círculos de concentración de público (seguridad).

En relación con estos asuntos, entre otras cuestiones, se propone:

Tiempos de paso insuficientes: Para ampliar los horarios, la única medida posible sería adelantarlos y retrasarlos en la carrera oficial. No obstante, hay que tener en cuenta las singularidades de algunas jornadas y los horarios de Oficios y Cultos en la Catedral. En general, se propone adelantar el inicio de las jornadas e incluso retrasarlas, si fuera posible; y con algunas limitaciones, como no entrar en la Catedral después de las 0:00 horas de esa jornada. Se tendrán en cuenta los conteos de nazarenos para reasignar los tiempos de paso, en base a los criterios comunicados en noviembre de 2019, y que igualan el esfuerzo de todas las hermandades en la carrera oficial dentro de la misma jornada.

Horas de entradas tardías: Se consideran como tales, en general, las que entran después de las 3:00 horas. Hay hermandades a las que no les importaría cambiar su rango horario, en caso de reordenación de la jornada. Se entiende por rango horario una franja de dos horas con respecto a su horario actual. Las jornadas se podrían reordenar para evitar que ninguna cofradía entre después de las 3:00 horas, si es posible. Para facilitarlo, se aconsejaría que las hermandades más cercanas a la Catedral estén en la parte final de la jornada.

Reducción de cruces: Los cruces entre hermandades que van de vuelta, y que coinciden con las que van de ida a la carrera oficial, originan el consiguiente riesgo de parón. Se propone reordenar la jornada a fin de evitar los cruces. Si no es posible, se propone cambiar o alargar itinerarios, con una franja horaria no superior a los 60 minutos sobre el horario actual.

Alternancia en la carrera oficial: Tiene como objetivo evitar los cortes entre hermandades y los parones a las salidas de la Catedral. Está demostrado que la alternancia en los itinerarios, tras salir de la carrera oficial, mejora la fluidez. Se estudiará qué hermandades tienen posibilidades de cambiar su recorrido a la salida de la carrera oficial. Así se reordenaría la jornada, dando prioridad a la alternancia en las entradas y salidas de la carrera oficial, especialmente a las salidas de la Catedral. En el caso de no haber alternancia, la cofradía debe mantener el ritmo de carrera oficial hasta dejar libre el tránsito a la que va detrás.

Círculos de concentración de público: Es un problema de seguridad, por lo que se debe validar por el CECOP. Son situaciones que se dan cuando hay confluencias y cruces de hermandades en espacios cercanos. La propuesta pasaría por un cambio de orden o de itinerarios para evitarlos.

Tras la presentación del documento, se establece una metodología de trabajo, para que cada jornada estudie su actual situación. Cada delegado de día lo trabajará con sus hermandades, antes de realizar ninguna propuesta. Las diferentes opciones serán puntuadas y valoradas por la junta de sección de penitencia, según un baremo con los criterios objetivos fijados. Las opciones están divididas en cuatro categorías (A, B, C y D), según su mayor o menor viabilidad y según el cumplimiento de los objetivos marcados.

Se ha fijado un calendario de trabajo. Una vez establecidas las opciones más viables, se buscará la unanimidad de las hermandades de cada jornada. Si no hay unanimidad, pero cuenta con la aceptación de dos terceras partes, la junta de sección de penitencia aprobaría para 2023 la opción con mayor margen de mejora. No obstante, se podrán establecer pruebas de otras opciones en los dos o tres años siguientes, contando con la aceptación de dos tercios de hermandades. También se pueden aprobar medidas que no afecten al cambio del orden, pero mejoren la fluidez de la jornada.