Los Estudiantes lleva a cabildo general el proyecto para su nuevo paso

Ya hay fecha para el cabildo general extraordinario de la Hermandad de los Estudiantes. Será el próximo miércoles 28 de septiembre, a las 19:30 en primera y a las 20:00 en segunda convocatoria, en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Sevilla. El único punto será la presentación, y aprobación si procede, del proyecto y ejecución del nuevo paso para el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Este cabildo no sería necesario para la aprobación del proyecto, aunque la hermandad ha querido hacer partícipes a todos sus hermanos de esta decisión.

La junta de gobierno de la citada corporación del Martes Santo, cuyo hermano mayor es Jesús Resa, ya informó el pasado mes de julio sobre este proyecto, así como de la celebración de un cabildo general en septiembre. Sólo los hermanos que lo solicitaron han tenido acceso a una reproducción digital en tres dimensiones, en la que apreciar el efecto real que tendrá el crucificado sobre las nuevas andas, además de conocer con precisión los volúmenes de la talla desde todas las perspectivas posibles.

El actual canasto y los respiraderos, de estilo renacentista, fueron realizados entre 1925 y 1926 por Francisco Olivera Fernández, con carpintería de los talleres de Vicente Serradilla. Según explica el actual hermano mayor, se trata de un paso con carácter provisional, pues no está a la altura del valor artístico y devocional del crucificado realizado por Juan de Mesa en el siglo XVII.

Los informes de las últimas restauraciones han dejado en evidencia el deterioro del paso, así como la existencia de diferentes barnices y repintes, confirmándose, además, que la mayor parte del paso no está realizado en caoba ni maderas nobles, sino en materiales frágiles que no ofrecen garantías de cara al futuro.

Comisión artística

El proyecto para la ejecución del nuevo paso nace en el seno de la cofradía universitaria y cuenta con el refrendo de una comisión artística nombrada al efecto, presidida por el propio rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en la que participa un elenco de especialistas de primer nivel, como el director de Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez, el catedrático emérito Teodoro Falcón Márquez, el catedrático Jesús Palomero Páramo, el secretario académico de la Facultad de Geografía e Historia, Francisco Ros, el decano de la Facultad de Geografía e Historia, Javier Navarro Luna, el decano de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Bilbao, y el doctor en Historia del Arte Andrés Luque Teruel.

El nuevo paso, diseñado por Antonio Gutiérrez de la Peña, hermano de los Estudiantes, mantendrá la impronta sobria del actual, combinando la caoba con el bronce. El canasto ganará en calidad artística y en su discurso iconográfico, inspirado en la Buena Muerte de Cristo según el ideario jesuítico del siglo XVII. Las cartelas, que ya han sido diseñadas, también llevarán un hondo mensaje teológico.

Como informó la hermandad en su día, en el proyecto de nuevo paso procesional se integran los nuevos elementos ya realizados a modo de anticipo: los cuatro hachones en bronce, mucho más ricos visualmente, y los faldones bordados.

Aunque no se han establecido plazos, sería idóneo tener el paso concluido para el año 2024, coincidiendo con el centenario de la hermandad. No hay prisas, pues se trata de un proyecto de hermandad y no sólo de esta junta de gobierno, según afirma Resa. Por otro lado, la junta de gobierno no contempla deshacerse del actual paso, pues podría ser guardado o utilizado para altares de culto.