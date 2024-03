La Fundación Cajasol presenta la edición impresa del Pregón de la Semana Santa de Sevilla

La Fundación Cajasol ha acogido la presentación del libro del Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2024, a cargo del periodista Juan Miguel Vega. Durante el acto han intervenido: Antonio Pulido, presidente Fundación Cajasol, Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, José Carretero, secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías, Enrique Esquivias de la Cruz, presentador del pregonero, y Juan Miguel Vega, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol ha comenzado su intervención felicitando al pregonero por la gran acogida de su trabajo, “muchas gracias por acudir hoy, entiendo que todavía con la resaca de un acto tan solemne, a esta cita en la que presentamos, como cada año, la edición impresa del texto del Pregón de la Semana Santa”. Además, Pulido explicó que “para la Fundación Cajasol es un gran honor poder contribuir a mantener vivos algunos de los principales rituales de la fiesta más sagrada de Sevilla, como es sin duda el caso que nos reúne hoy en pleno lunes de pasión”.

Por su parte, el presentador del pregonero, Enrique Esquivias de la Cruz, ha confesado que “me siento muy feliz por este cometido por varias razones que me unen al pregonero: cronológica, pues somos casi de la misma edad y pertenecemos a la misma generación; afectivo, pues nos une una larga amistad, y el tercer motivo es pura reciprocidad, hace solo unos años estábamos aquí con los papeles cambiados, él era el presentador y yo el presentado”.

Por último, Juan Miguel Vega, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024, ha querido agradecer a todos los que han formado parte de esta edición, y ha explicado todo el proceso de escribir el Pregón: “en todos estos meses me he preguntado qué es para Sevilla el pregonero de la Semana Santa, qué representa esta figura. Hasta que no se vive, no sé sabe. Y he llegado a una conclusión: todas las ciudades tienen un espíritu que la identifican, que conforman su esencia y en Sevilla este espíritu se encarna, cada año, en el pregonero. Una persona que va a hablar en nombre de la ciudad de la Semana Santa y esto hace que al pregonero se le tenga un cariño y un respeto que al pregonero lo lleva en volandas”, concretó Juan Miguel.

El acompañamiento musical ha estado a cargo de Marina Zarzoso al chelo, Javier Ceballos a la guitarra y Pablo Núñez en la percusión, que han interpretado tres temas: Macarena de Cebrián, A esta es y Valle de Sevilla.

La edición impresa, cuya portada es una imagen del Cristo de la Salud de la Hermandad de San Bernardo, obra de Manuel Arcenegui y Mario-Paul Martínez Fabre, ha sido editada por Pedro Bazán, y se completa con una selección de fotografías de varios fotógrafos de la ciudad: José Antonio Zamora, Antonio del Junco, José Morán, Juan Carlos Gallardo, Manuel Agüera, Arturo Candau, Fernando Salazar, Ángel Bajuelo y Juan Alberto García Acevedo.