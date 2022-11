Gary Bedell : "Necesito una Semana Santa más"

"Necesito una Semana Santa más, otro Camino a Santiago y una Cruzcampo helada en un caluroso día de verano en Sevilla, con mis queridos amigos costaleros", afirma el canadiense Gary Bedell. A sus 68 años le ha sido diagnosticado "un cáncer de próstata en etapa cuatro que se ha extendido a mi hígado, pulmones y columna vertebral", según ha compartido en sus redes sociales, recibiendo cientos de muestras de afecto en solo unas horas.

Gary llegó a Sevilla en 1992, como comisario adjunto del pabellón dedicado a Canadá en la Expo'92, quedando enamorado de la ciudad y de su Semana Santa, llegando a salir ese mismo año de costalero en la Hermandad de los Panaderos. Más tarde lo hizo en la Hermandad de los Javieres, donde continuó desempeñando este oficio durante más de una década, cumpliendo la promesa que había hecho a su padre antes de morir. Estuvo vinculado también a la Banda de las Cigarreras, a la que llevó a Canadá en 1994 coincidiendo con la grabación del disco Pasión y Música.

En alguna ocasión explicó que se consideraba un "converso católico", cautivado por la manera "tan pasional de vivir la fe" de la ciudad que lo adoptó hace 30 años. Conocido como 'el guiri', gracias a su intervención en el programa de Carlos Herrera, este canadiense decidió quedarse en Sevilla y dejar a un lado su carrera diplomática. En 2005 presentó un libro titulado Los viajes del guiri.

No será la primera vez que Gary se enfrente a esta enfermedad, pues 15 años atrás logró superar un tumor canceroso. "Debo admitir que estoy notablemente tranquilo y filosófico. Sin preocupaciones por el futuro, sin ansiedad por mi mortalidad. Esa es la cosa cuando has vivido una vida tan rica en experiencias como la mía. He visto y hecho más de lo que la mayoría de los seres humanos merecen en una vida. Difícil de albergar cualquier arrepentimiento. Soy un luchador y un sobreviviente", expresa en esta emotiva carta.

"Mi lista de cosas que hacer antes de morir es larga, con España ocupando muchos de los mejores lugares. Mis amigos en Sevilla lo entenderán", relata Bedell. Entre estos propósitos se encuentra la escritura de un libro que ya ha comenzado "sobre el impacto del trastorno de estrés postraumático complejo en mi vida", un proyecto que no ha podido emprender hasta este momento.

"Siempre dudé en hablar de los horrores que viví por temor a que los que amo piensen mal de mí. Ahora eso ya no parece importante. Lo que realmente importa es ayudar a otros que también han luchado con el trastorno de estrés postraumático complejo después de una infancia de rechazo y traumas", señala.

"Los próximos meses me harán saber cuánto tiempo tengo para terminar el libro", escribe Gary en unas explícitas líneas. "De alguna manera, con mucho agradecimiento a Sevilla, arañé mi camino a la felicidad. Supongo que esa es una de las razones por las que este nuevo desafío de salud no ha cambiado mi optimismo y mi profundo sentido de gratitud". Gary afirma que "no es para tristezas o remordimientos", mostrándose muy agradecido por cuanto ha vivido y por todo lo que le queda por hacer.