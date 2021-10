La foto de Dios

Las redes sociales se inundaron ayer de miles de fotografías del Señor de Sevilla en su traslado a Tres Barrios, pero ninguna como esta. Una panorámica que recoge la Plaza de San Lorenzo, a Jesús del Gran Poder y a unas pequeñas nubes que parecen trazar un dibujo en el cielo. Si no lo ven, prueben a darle la vuelta a la imagen.

Ignacio Barrio Fernández Barrionuevo-Pereña, cofrade de la Soledad de San Lorenzo y de la Virgen del Amparo, decidió coger buen sitio para ver la salida del Señor. A las siete de la mañana ya había conseguido la primera fila, con intención de realizar una fotografía que recogiese el paisaje que tenía ante sus ojos. No es fotógrafo profesional, pero confiesa ser amante de la fotografía desde niño.

Salió el Gran Poder e Ignacio disparó la foto, compartiéndola con sus amigos en las redes sociales. Ya en el trabajo empezaron a preguntarle. "¿Esta foto es tuya?, ¿le has hecho algo, no?", le preguntaban. Ignacio no era todavía consciente de ese detalle. Dios se había asomado al cielo para ver a su Hijo camino de la Santa Misión, o al menos eso parece.

Las nubes dibujan nítidamente una nariz, una boca, unos ojos, una barba y una frondosa melena movida por el viento. "Cuando lo vi se me pusieron los pelos de punta", afirma el fotógrafo, quien además tiene claro que el mérito no es suyo, sino del Señor de San Lorenzo. Una fotografía que pasará a la historia, entre otras tantas imágenes que inmortalizan una jornada histórica para la Hermandad del Gran Poder y para Sevilla.