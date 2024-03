INRI, SPQR y otras siglas que vemos habitualmente en Semana Santa y su significado

La Semana Santa tiene un lenguaje propio y eso no es algo nuevo, el mundo cofrade encierra muchos significados que para los que no pertenecen a este mundo les puede resultar un poco ajeno, no obstante, hay unas siglas que se suelen ver a menudo y a continuación se explica cuál es su significado, así todos los que hasta ahora no tengan estos conocimientos, puedan aprender algo más sobre esta fiesta tradicional.

Cuando las cofradías salen a la calle hay muchos estandarte que llevan las siglas SPQR y muchos pensarán que se trata de una mera decoración pero lo cierto es que todo tiene un sentido y un significado concreto, en esta fiesta no hay nada al azar. Esas siglas significan: Senatus Populusque Romanus, cuya traducción al español es el senado y el pueblo romano.

Estas siglas no sólo pueden verse en España durante la Semana Santa, sino que todos aquellos que hayan visitado Roma habrán visto en multitud de ocasiones ya que se usaba en la antigüedad para acuñar las monedas, estaba en los monumentos, en las construcciones e incluso en algunos documentos, esto se hacía como referencia al gobierno de la República.

¿Qué sentido tienen entonces estas siglas en la Semana Santa actual? pues lo cierto es que se muestran para recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo y lo que se pretende es recordar que durante ese tiempo los romanos estaban presente y tenían el dominio del territorio. El senatus está inspirado en el estandarte que utilizaban las legiones romanas. Durante la procesión esta insignia va situada en el tramo del cortejo en el que figura un pasaje de Jesucristo en la pasión.

¿Qué significa INRI?

Otra de las siglas que más se repiten durante la Semana Santa es la de INRI que normalmente aparece en la cruz en la que va crucificado el Cristo. Según se narra en la Biblia, los romanos una vez que terminaron de crucificar a Jesucristo pusieron un cartel encima de su cabeza con una leyenda que rezaba: Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos, que en latín se escribe Iesus Nazarenus, Rex ludaeorum (INRI).

Los líderes judíos protestaron ante tal afirmación a lo que Poncio Pilato, encargado de ordenar que escribieran eso, contestó "Lo escrito, escrito está". En la cruz original Poncio Pilato se aseguró de que se escribiera en tres idiomas: hebreo, latín y griego, pero la Iglesia ha mantenido la versión en latín como idioma oficial del Imperio Romano y de ahí que con el paso de los años se siga utilizando hasta hoy las palabras Iesus Nazarenus, Rex ludaeorum, es decir, INRI.