José Manuel Palomo: "Los ensayos con mascarilla puesta y pauta de vacunación completa"

El capataz José Manuel Palomo, agente de Policía Local, sacará el próximo fin de semana el primer paso del año en Sevilla, el del Niño Jesús del Praga. La salida está prevista para el sábado 29 de enero, a las 17:30, desde el Convento del Santo Ángel. La semana pasada se producía el ensayo de costaleros, en plena la sexta ola de contagios.

Palomo es capataz de la Hermandad del Sol, de la Virgen del Mar de Sevilla, de la Virgen del Prado, de María Auxiliadora de Nervión y de la Hermandad de Santa Cruz de Camas, entre otras cofradías. Hablamos con el capataz para conocer las medidas que se están tomando en sus igualás y ensayos, y cuáles se adoptarán para la procesión.

-¿Cómo se están desarrollando estos encuentros con sus costaleros en plena ola de contagios?

Yo todas las igualás las he hecho en un sitio exterior, salvo que el interior sea muy grande, entonces no hay problema. Los ensayos, por supuesto, con la mascarilla puesta y el certificado de vacunación, que es esencial.

-¿El uso de test rápidos para la detección del virus se está utilizando en su caso?

De medicina entiendo lo que estudié en una asignatura de la carrera, pero para mí prima sobre todo el que el costalero tenga la pauta de vacunación completa. El test de antígenos quizá pueda dar un falso positivo o un falso negativo... Lo que está claro es que con síntomas no te puedes meter debajo de un paso, con riesgo de poder contagiar.

-¿Se ha encontrado con algún costalero que haya pedido no sacar un paso por miedo a contraer el Covid?

Curiosamente no. Ninguno. Sí es verdad que cuando sacamos a la Virgen del Mar, en noviembre, cuando no estaba tan alta la incidencia del coronavirus, tuve un costalero que tenía un familiar de riesgo y le daba miedo, pero al final vino. Aquí no se obliga a nadie.

-Hay capataces que permiten que no se use la mascarilla bajo el paso, usándola solo cuando salen de las trabajaderas...

Los míos van con la mascarilla todo el tiempo. De hecho hay fotos y vídeos. Entiendo que es una de las medidas más efectivas para no contagiarse.

-¿Qué le parece la idea de meter a menos costaleros por palo, para que haya más distancia?

Yo no lo veo, porque al final los pasos siguen pesando lo mismo, y están pensados para un grupo concreto de personas que quepan en las trabajaderas. Tienen que ir todos con su mascarilla y siempre con las medidas preventivas por delante, y con la pauta de vacunación por el brote que pudiera surgir.

En estos momentos se está realizando el ensayo del paso del Milagroso Niño Jesús de Praga. pic.twitter.com/aBE2ZH0jhK — Carmen Santo Ángel (@CarmenStoAngel) January 20, 2022

-¿Tomará alguna medida especial para la salida del próximo sábado?

Nosotros llevamos dos cuadrillas que son dos burbujas. Mi gente no se quita la mascarilla en ningún momento, te lo puedo asegurar. Nada de besos y nada de abrazos. Después, tengo todos los certificados Covid recogidos, y las listas hechas por si pudiera surgir algún positivo saber cuál pudiera ser el contacto más estrecho. Así lo hicimos en la salida de la Virgen del Mar y fue maravilloso, no tuvimos ningún problema.

-¿A qué se refiere con eso de 'burbujas'?

En todos mis pasos llevo dos cuadrillas, una que es más alta y otra que es más baja. Una de las cuadrillas, que va con dos contraguías, siempre los mismos, y van de relevo en relevo todos juntos. Cada cuadrilla es una burbuja. Personalmente nunca me ha gustado que se desperdiguen los costaleros. Prefiero que vayamos todos juntos. Aquí nos metemos, aquí nos salimos, y vamos juntos de un sitio a otro, hablando lo menos posible con la gente y esperando en un ladito a que venga el paso para meternos debajo.

-¿Tampoco contempla el uso de test para el mismo día de la salida?

Para mí prima la pauta de vacunación, el uso de gel hidro-alcohólico y la mascarilla.

-Es usted capataz de la Hermandad del Sol, entre otras, ¿Qué sensaciones tiene de cara a Semana Santa?

Creo que deberíamos estar más tranquilos. Imagino que este brote tan brutal que hemos tenido con la variante Omicrom se reducirá y se acabará en breve. Creo que vamos a tener una Semana Santa tranquila, siempre y cuando no aparezca una nueva cepa. Esto lo vamos a tener durante años, entiendo yo, y hay que disfrutar de nuestras tradiciones siempre con las medidas de seguridad que nos dicen los que entienden de esto.