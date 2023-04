Medio siglo después

LA Semana Santa de 1973 es recordada por algunos acontecimientos importantes para la historia de las cofradías. Entre ellos, destaca la primera cuadrilla de hermanos costaleros en la Hermandad de los Estudiantes; la bendición de la nueva Virgen del Patrocinio (aunque la Hermandad del Cachorro no salió, tras el incendio de su templo); y el estreno del paso de palio de la Virgen del Buen Fin, de la Hermandad de la Lanzada. Asimismo se estrenó la nueva imagen del Resucitado, obra de Francisco Buiza, aunque todavía no figuraba en la nómina como cofradía.

El 15 de abril de 1973, Domingo de Ramos, tuvo notables diferencias si lo comparamos con el de 2023. En la mañana de aquel Domingo de Ramos, fue bendecida la nueva imagen de la Virgen del Patrocinio, tallada por Luis Álvarez Duarte en menos de dos meses, tras arder la anterior en el incendio del templo. Fue un acto muy emotivo, que coincidió con las visitas a los templos por la mañana. La primera cofradía que salía a las calles, La Paz, lo hizo a las 14:45, casi dos horas después del horario de este año. Las siguientes en salir fueron La Borriquita y La Hiniesta, a las 16 horas. Según la nómina oficial, las últimas en entrar en sus templos serían la Hiniesta, la Estrella y la Amargura, las tres a la 1:30 horas.

Hace 50 años salieron siete cofradías el Domingo de Ramos, si bien en la práctica eran ocho horarios, porque la Borriquita ya salía separada del resto de la cofradía del Amor. Eran las mismas de ahora, a excepción de Jesús Despojado, que aquel año no salía todavía, aunque una representación de nazarenos de esa hermandad acompañó el Lunes Santo a Las Aguas. Ambas tenían su sede canónica en San Bartolomé.

Dos cofradías no salieron de sus templos actuales. La Cena salió por última vez de la iglesia de la Misericordia, con dos pasos: el de la Sagrada Cena (con el misterio antiguo) y la Virgen del Subterráneo. Al año siguiente, en 1974, regresó a Los Terceros y volvió a salir el Cristo de la Humildad y Paciencia, que no lo hacía desde 1937. Como curiosidad, hace 50 años, el mayordomo de la Cena era Jesús Creagh Álvarez de Toledo, conocido cofrade, de larga trayectoria. Por su parte, La Estrella salió de la parroquia de San Jacinto, su sede canónica, ya que hasta 1976 no fue bendecida su nueva capilla, ubicada en la que era su casa de hermandad.

En los itinerarios, destaca el trenecito que formaban La Cena, La Hiniesta y San Roque al salir de la Catedral. Las tres regresaron juntas, una tras otra, muchos años. Pero en 1973 iban las tres desde la carrera oficial hasta la Alfalfa, pasando todas por la plaza de Jesús de la Pasión y la estrecha calle Alcaicería. Después, La Cena y La Hiniesta seguían también juntas hasta la plaza del Cristo de Burgos. A continuación, La Cena se iba por Imagen hacia la Encarnación y la Misericordia, mientras La Hiniesta seguía por Doña María Coronel. Por su parte, San Roque desde la Alfalfa llegaba a San Ildefonso por Cabeza del Rey Don Pedro y Boteros, para seguir hasta San Leandro y la calle Santiago, ya que en aquellos años dejó de pasar por Caballerizas.También puede sorprender que La Estrella, al llegar a Arfe, seguía por Castelar, la plaza de Molviedro, Doña Guiomar y Zaragoza para salir a Reyes Católicos, en vez de ir por Adriano y pasar por el Baratillo, como ahora. Si bien es cierto que ese itinerario de 1973 sería imposible ahora, porque coincidiría con Jesús Despojado. Por el contrario, los itinerarios de La Amargura y El Amor son los mismos de hace medio siglo. El de La Paz apenas tiene un pequeño cambio: llegaba a la plaza Nueva por Fernández y González, como fue lo habitual muchos años.

Hace medio siglo ninguna cofradía del Domingo de Ramos llegaba a los 1.000 nazarenos y ninguna tenía más de 2.300 hermanos. Según el Programa de El Correo de Andalucía de 1973, la que tenía más nazarenos era La Estrella (919), seguida de El Amor (904, incluyendo La Borriquita). Las seguían La Hiniesta (680), La Amargura (494), San Roque (460), La Paz (415) y La Cena (297). Las tres hermandades con más hermanos inscritos eran La Estrella (2.260), El Amor (2.230) y La Hiniesta (2.075). Las seguían La Amargura (1.575), La Paz (1.080), San Roque (1.030) y La Cena (650).

En los demás días de la Semana Santa también había diferencias que acreditan los cambios en este medio siglo. Por citar algunos de los días con polémicas, vemos que el Miércoles Santo de 1973 tuvo el siguiente orden: 1. Siete Palabras; 2. San Bernardo; 3. El Buen Fin; 4. El Baratillo; 5. Los Panaderos; 6. El Cristo de Burgos; 7. La Lanzada. Actualmente, hay dos cofradías más: El Carmen y La Sed.

En la Madrugada de 1973 llama la atención que Silencio, Gran Poder y Macarena iban, sucesivamente, en un gran trenecito, desde la carrera oficial hasta la esquina de Cuna con Laraña. El Silencio y el Gran Poder seguían juntas también por Orfila, la plaza de San Andrés, García Tassara y San Miguel. Después, el Gran Poder continuaba por su calle a Conde de Barajas y El Silencio a la plaza del Duque. El itinerario del Silencio de 2023 es el mismo de 1973, pero el del Gran Poder no se parece en nada. La Macarena, al llegar al cruce de Laraña, subía a la Encarnación. Por allí hacían la pescadilla que se muerde la cola con Los Gitanos, que salía de San Román.

Hace 50 años, el Silencio y el Gran Poder salían a las 2:00 de la madrugada y la Macarena a la 1:00. La Esperanza de Triana a las 2:30 horas; Los Gitanos a las 3:00 y El Calvario a las 4:00. Las tres cofradías de capa tenían su horario oficial de entrada a las 11:00 de la mañana. Aquel año el ranking de nazarenos era: Macarena, 1.007; Gran Poder, 810; Esperanza de Triana, 795; Los Gitanos, 542; Calvario, 287 y Silencio, 224.

Como se puede ver, no son inmutables los horarios e itinerarios de la Semana Santa de Sevilla. O eso parece en el último medio siglo.