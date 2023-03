Sanz exige al alcalde que tome medidas para no poner en peligro el patrimonio de los Humeros

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido al alcalde que tome medidas para no poner en peligro el valioso patrimonio de la capilla de los Humeros. Así, Sanz se ha reunido con vecinos y hermanos de la Hermandad de los Humeros, unas 50 personas, que le han trasladado sus inquietudes ante las posibles consecuencias que se derivarían de la edificación de un edificio de tres plantas anexo a la iglesia.

Al hilo de ello, Sanz ha exigido al alcalde que haga un control exhaustivo de la zona y revise la situación en la que se encuentra el solar anexo a la capilla de los Humeros. "El alcalde debe atender las necesidades que plantean los vecinos y, además, no puede poner en peligro el valioso patrimonio que hay en esta iglesia, no se puede dilapidar los siglos de historia que aquí se encuentran", ha manifestado el candidato del PP.

Por ello, José Luis Sanz ha pedido que se analicen y vean "todas las posibilidades, siempre cumpliendo las normas, para proteger esta joya patrimonial, y para ello hay que estar vigilantes y pendientes para que la licitación que se haga no afecte a la estabilidad del templo, algo que en estos ocho años no ha hecho el ahora alcalde y ex delegado de urbanismo".

El candidato del PP a la Alcaldía ha pedido que "el alcalde atienda encarecidamente las necesidades de los vecinos y los hermanos de los Humeros y que proteja, de una vez por todas, el patrimonio de nuestra ciudad". Ha concluido que “el alcalde como máximo responsable tiene que cumplir las normas pero también tiene que velar por la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico”.