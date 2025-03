La Aemet informa sobre el tiempo para Semana Santa en Sevilla: "Incertidumbre"

"No hay nadie ahora mismo en el mundo que nos permita ver cómo va a ser el tiempo en Semana Santa". El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha respondido así a las incógnitas sobre el clima que nos espera de cara a la primera fiesta de primavera en Sevilla tras "un mes de marzo lluvioso" y ante la previsión de "precipitaciones por encima de lo normal", al menos, hasta los días previos al Domingo de Ramos.

"Lo único que podemos extraer hasta ahora de los análisis realizados es que para la semana del 14 al 20 de abril, cuando se celebra la Semana Santa, la probabilidad es que no siga la tendencia de tiempo muy lluvioso que sí se puede predecir para las semanas previas, pero eso no significa que no pueda ser una semana lluviosa o, por lo contrario, seca. La probabilidad de que llueva toda la Semana Santa es baja, pero también lo es que no llueva algún día", ha indicado.

Tras dos semanas de precipitaciones casi ininterrumpidas en la provincia de Sevilla, Del Pino ha hecho este lunes balance de las temperaturas y precipitaciones vividas en el invierno meteorológico (de diciembre a febrero) y ha señalado que la previsión es que, con más o menos intensidad, las precipitaciones seguirá en las próximas semanas, acompañadas de un descenso térmico que dejará temperaturas más frías de lo normal.

A día de hoy, ha precisado, que "no hay nada que indique qué pasará en abril", pero sí habrá "tres semanas de lluvia seguida", mientras que "la estadística nos dice que puede llover uno o dos días en Semana Santa", sin precisar si se puede producir unos días seguidos de lluvias en esa semana, como ocurrió en 2024.

Sin embargo, Del Pino ha señalado que las lluvias que caerán en marzo "no terminarán con la sequía", aunque ha precisado que la sensación de sequía no es la misma para distintos usos de riego "o para los agricultores del corcho, que necesitan más agua".

Sobre las temperaturas, ha señalado que ha hablado de un invierno "muy cálido" en el que se ha superado en 1,2 grados la "normal" que se prevé para los meses de enero, febrero y marzo, siguiendo una tendencia iniciada en 2018. "En Andalucía, desde 2018, todos los inviernos han sido más cálidos que la media", mientras que desde 1961 "ocho de los inviernos más cálidos han sido del nuevo milenio". En el conjunto de los tres meses, el invierno se ha situado como el sexto más cálido de la serie histórica y, al detalle, enero ha sido el que ha soportado en la región las temperaturas más alta, convirtiéndose en el cuarto mes de enero más cálido.

Por otro lado, Del Pino ha subrayado que el invierno meteorológico ha sido, a pesar "de la sensación que hay", en los meses de diciembre, enero y febrero cayó "sólo un 57 % del agua que debía caer", con 116 litros por metro cuadrado. "Con el pasado invierno, Andalucía suma ya once inviernos consecutivos con precipitaciones por debajo de la media", ha indicado, refiriendo que el invierno más húmedo se dio en 2009-2010, con 683 litros, y el más seco el de 80-81, con 28. "Diciembre fue un mes muy seco. Enero empezó con frentes y comenzaron a escucharse borrascas con nombre, y en febrero dejó de llover, ha sido muy seco", ha dicho, para concretar que ha faltado "el 43 % de la lluvia que tenía que haber caído".

Con este análisis, Del Pino ha remarcado que la primavera es ahora la estación más lluviosa del año, desplazando al invierno, históricamente a la cabeza, al último lugar, por detrás del otoño. "Esto no es normal y es una prueba de que el clima está alterado", ha remachado.