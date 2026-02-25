Agenda cofradiera del miércoles 25 de febrero
Continúa la celebración de numerosos quinarios en nuestras hermandades
Hoy, previa invitación, concierto de Virgen de los Reyes en la Casa de Pilatos
Compartimos la agenda cofradiera prevista para la jornada de este miércoles, ecuador de la segunda semana de Cuaresma.
- Colegio Santa Joaquina de Vedruna. A las 17:30, desde la Capilla Universitaria, procesión extraordinaria de la imagen de Santa Joaquina de Vedruna hasta la Catedral de Sevilla por el 200 aniversario de la Congregación.
- Pino Montano. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de Nazaret. Predicará don Javier Martínez Naranjo, párroco de San Isidro Labrador y director espiritual de la hermandad.
- San Roque. Triduo al Santo Crucifijo de San Agustín a partir de las 19:45.
- La Estrella. A las 20:00 en la parroquia de San Jacinto, solemne quinario. Predicará don Enrique Gómez-Blanco Pontes, misionero redentorista.
- El Amor. A las 19:45, rosario y solemne quinario al Santísimo Cristo del Amor. Predicará don Manuel Orta Gotor, director del programa Palabra y Vida de Radio María.
- San Pablo. Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, a las 20:00. La predicación estará a cargo de don Manuel García Valero, párroco de la Ascensión del Señor y arcipreste de Aeropuerto-Torreblanca.
- La Redención. A las 20:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas presidido por don Ángel López Oliveros, párroco del Divino Salvador en El Ronquillo y párroco de la Purísima Concepción en El Garrobo.
- Santa Marta. A las 20:30, piadoso ejercicio del Vía Crucis y traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Caridad a su Capilla.
- Las Aguas. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de Las Aguas, a las 20:00. Preside don Leonardo Sánchez Acevedo, Delegado Diocesano de medios de comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.
- El Museo. Quinario al Santísimo Cristo de la Expiración a partir de las 20:30, predicado por don Luis Alberto Hoyo, deán de la Catedral de Bilbao.
- San Esteban. A las 21:30, concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes en la Casa de Pilatos, previa invitación.
- San Bernardo. A las 20:15, rezo del Santo Rosario y solemne quinario a predicado por don Álvaro Román Villalón, vicedecano de la Facultad de Teología de Sevilla, director de la Cátedra de Mariología y párroco de San Lucas Evangelista.
- El Buen Fin. Quinario al Santísimo Cristo del Buen Fin predicado por don Francisco García, vicario parroquial de Santa María de las Flores. A las 20:00.
- Sagrada Lanzada. A las 20:30, solemne quinario a sus titulares. Predicará don Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz y director espiritual de esta Hermandad.
- La Macarena. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia con predicación a cargo de don Manuel Palma, Presidente-Decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
- El Cachorro. A las 20:30, solemne quinario a los titulares. Presidirá don Andrés Ybarra Satrústegui, rector del Seminario Metropolitano de Santa María del Buen Aire y San Isidoro.
- La Mortaja. Septenario doloroso a María Santísima de la Piedad a partir de las 20:00 predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Ignacio de Loyola.
- Sol. A las 20:00, solemne quinario al Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia con celebración de la eucaristía a cargo de don Juan Antonio Carrera Páramo, superior de los Paulinos de Sevilla y director espiritual de la Hermandad de la Sagrada Cena.
- Los Servitas. Solemne quinario a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Marcos, a partir de las 20:00. Predicará don Adrián Sanabria Mejido.
- Cajasol. Exposición sobre Cayetano González, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.
- Ateneo. Exposición La Santa Faz revelada. El rostro y los vestigios. De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.
