Agenda cofradiera del primer fin de semana de Cuaresma en Sevilla
Varios Vía Crucis se dan cita este viernes para abrir aún más el tiempo de Cuaresma
Quinarios, traslados y besamanos se suman a una exigente agenda
Juan Ignacio Zoido, Miñarro y Andalucia Trade, Premios ARFE 2026
La ciudad se convierte ya, por derecho propio, en una continua espera. Nos adentramos de pleno en la Cuaresma y recibimos el primer fin de semana de la misma, tres días donde se concentran innumerables actos y cultos cofradieros, desde Vía Crucis (Cerro, Macarena, Bellavista o Montesión) hasta quinarios y funciones, pasando por sus respectivos traslados (Carretería o Baratillo), así como besamanos y besapiés (Hiniesta y Sentencia). Tiempo para paladear cada uno de los instantes y detalles que conforman estos cuarenta días en un preludio de gozo.
Viernes
- La Macarena. Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús de la Sentencia por las calles de la feligresía, a partir de las 18:00. El itinerario será Basílica, Atrio, calle Macarena, Torreblanca, Plaza del Pumarejo, San Luis, Relator, Pozo, Talavera, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis, Atrio y entrada en la Basílica sobre las 22:00.
- El Cerro. Tras la misa de las 20:00, Vía Crucis con el Cristo del Desamparo y Abandono por el siguiente recorrido:; Afán de Ribera, Galicia, Lisboa, Francisco Carrera Iglesias, Afán de Ribera y entrada sobre las 22:15.
- Montesión. Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Salud con arreglo al siguiente itinerario: Feria, Madre María de la Purísima, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Misericordia, Plaza de Zurbarán, José Gestoso, Encarnación, Regina, Feria y entrada.
- Bellavista. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios. A las 20:00 con el siguiente itinerario: Salida, Asencio y Toledo, Soria, Marte, Ávila, Rosas, Borja, Alonso Mingo, Plaza del Retiro, Roque Barcia, Asencio y Toledo y entrada sobre las 22:30.
- Divino Perdón (Alcosa). Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini.
- La Milagrosa. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, a partir de las 19:30. Predicará don Manuel Sánchez, canónigo de la Catedral.
- La Cena. Triduo a Nuestra Señora del Subterráneo a partir de las 20:15, con predicación a cargo de don Pablo Colón.
- La Paz. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma.
- Santa Genoveva. A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.
- Santa Marta. A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares.
- San Gonzalo. Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar.
- Vera Cruz. A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza.
- San Esteban. A las 20:30, tercer día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Miguel Vázquez Lombo.
- San Benito. A las 20:15, tercer día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.
- La Candelaria. A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla.
- Los Javieres. A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.
- El Baratillo. A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad.
- Panaderos. A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, tercer día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba.
- Los Negritos. A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.
- Las Cigarreras. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla.
- El Valle. Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro presidido por don Leonardo Javier Giacosa, párroco de San José de Dos Hermanas. A las 20:00.
- El Calvario. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.
- La Carretería. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma.
- La O. A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María.
- Montserrat. Actos 425 aniversario. En la Fundación Caja Rural, conferencia a cargo de Jesús Romanov, bajo el título La imagen de dolor de la Virgen de Gloria. Un caso genuinamente sevillano. A las 19:30.
- Santo Entierro. A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.
- Soledad (San Lorenzo). Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad. Predicará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X, a partir de las 20:00.
- Anunciación de Juan XXIII. Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, a partir de las 18:30.
- Carmen de San Leandro. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Bondad a partir de las 19:30, predicando don Juan Jesús García, director espiritual.
- Los Humeros. A las 20:15, triduo al Santísimo Cristo de la Paz. Predica don Francisco José Collantes.
Sábado
- Pino Montano. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret a las 20:30, con el siguiente itinerario: Salida, Alfareros, Estibadores, Sembradores, Puericultoras, Reposteras, Cerrajeros, Panaderos, Plaza Diputado Ramón Rueda, Tapiceros, Alfareros y entrada sobre las 22:30.
- La Estrella. Traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas y la Virgen de la Estrella a la parroquia de San Jacinto con el siguiente itinerario: San Jacinto, Altozano, San Jorge, Callao, Antillano Campos, Pagés del Corro y entrada, en horario de 18:30 a 20:30. Rezo del Vía Crucis durante el traslado.
- El Baratillo. A las 18:45, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. A su término, traslado del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad a la Catedral de Sevilla.
- La Carretería. A las 19:00, rezo del Vía Crucis con traslado del Santísimo Cristo de la Salud a la parroquia del Sagrario.
- Soledad de San Buenaventura. Besapiés al Cristo de la Salvación en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 18:30. Tras la misa de 19:00, Vía Crucis con el siguiente itinerario: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva, Bilbao, Carlos Cañal y entrada sobre las 21:45.
- Bellavista. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00, besamanos al Señor de la Salud y Remedios.
- Divino Perdón (Alcosa). Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini.
- La Milagrosa. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, a partir de las 19:30. Predicará don Manuel Sánchez, canónigo de la Catedral.
- La Hiniesta. De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30, besamanos a María Santísima de la Hiniesta.
- La Cena. Triduo a Nuestra Señora del Subterráneo a partir de las 20:15, con predicación a cargo de don Pablo Colón.
- La Paz. A las 12:00, Función Principal de Instituto presidida por don Isacio Siguero, párroco, canónigo de la Catedral y director espiritual.
- Santa Genoveva. A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.
- Santa Marta. A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares.
- San Gonzalo. Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar.
- Vera Cruz. A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza.
- El Cerro. De 18:00 a 21:00, excepto misa de 20:00, besapiés al Cristo del Desamparo y Abandono.
- San Esteban. A las 20:30, tercer día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Miguel Vázquez Lombo.
- San Benito. A las 20:15, tercer día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.
- La Candelaria. A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla.
- Los Javieres. A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.
- Panaderos. A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, tercer día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba.
- Los Negritos. A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.
- Las Cigarreras. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla.
- Montesión. De 10:30 a 14:00, besapiés al Santísimo Cristo de la Salud.
- El Valle. Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro presidido por don Leonardo Javier Giacosa, párroco de San José de Dos Hermanas. A las 20:00.
- La Macarena. Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.
- El Calvario. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.
- Soledad de San Buenaventura. Besapiés al Cristo de la Salvación en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 18:30. Tras la misa de 19:00, Vía Crucis con el siguiente itinerario: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva, Bilbao, Carlos Cañal y entrada sobre las 21:45.
- La O. A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María.
- Montserrat. Actos 425 aniversario. En la Fundación Caja Rural, conferencia a cargo de Jesús Romanov, bajo el título La imagen de dolor de la Virgen de Gloria. Un caso genuinamente sevillano. A las 19:30.
- La Trinidad. Besapiés al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30.
- Santo Entierro. A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.
- Soledad (San Lorenzo). Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad. Predicará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X, a partir de las 20:00.
- Anunciación de Juan XXIII. Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, a partir de las 18:30.
- Carmen de San Leandro. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Bondad a partir de las 19:30, predicando don Juan Jesús García, director espiritual.
Domingo
- El Baratillo. A las 11:00 horas en el trascoro de la Catedral, función principal de instituto presidida por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. A su conclusión traslado del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad a su capilla.
- La Carretería. A las 12:30, en el Sagrario, función principal de instituto y posterior regreso a la capilla del Cristo de la Salud.
- Pino Montano. De 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a Nuestro Padre Jesús de Nazaret.
- Bellavista. De 13:30 a 14:30 y 16:30 a 20:00, besamanos a Ntro. Padre Jesús de la Salud y Remedios. Valle. A las 12:00 función solemne a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, presidida por don Andrés Pablo Guija Rodríguez, delegado diocesano de Pastoral Universitaria.
- Divino Perdón (Alcosa). A las 11:00, función principal de instituto presidida por fray Gonzalo Fernández-Gallardo Jiménez, director espiritual. A su término, besapiés al Señor del Divino Perdón.
- La Milagrosa. A las 12:00 función principal de instituto presidida por don José Antonio Plata Brito, párroco de la Milagrosa y director espiritual de la Hermandad.
- La Hiniesta. En horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00, besamanos María Santísima de la Hiniesta Dolorosa.
- La Cena. A las 12:00 solemne función principal de instituto presidida por don Juan Antonio Carrera Páramo, director espiritual de la Hermandad.
- San Roque. De 10:30 a 14:00 (con interrupción por las Santas Misas de 12:00 y 13:00) y de 17:30 a 20:00, solemne besapié en honor del Santo Crucifijo de San Agustín. A las 20:45, Vía Crucis.
- Santa Genoveva. A las 12:00, función principal de instituto presidida por don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.
- Santa Marta. A las 12:30, función principal de instituto presidida y predicada por don Francisco de los Reyes Rodríguez López, párroco de San Andrés y San Martín y director espiritual de la Hermandad.
- San Gonzalo. A las 13:00, función principal de instituto presidida por don Juan José González González, párroco de San Gonzalo y director espiritual de la Hermandad.
- Vera Cruz. A las 12:15, solemne función principal de instituto presidida por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder.
- El Cerro. De 9:30 a 21:00 ininterrumpidamente (excepto durante la celebración de las habituales eucaristías de las 10:30, las 12:00 y las 20:00 y el rezo previo del Rosario a las 19:30) devoto besapiés al Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono.
- San Esteban. A las 12:30, solemne función principal de instituto presidida por don José Ángel Sainz Meneses, arzobispo de Sevilla.
- San Benito. A las 13:00, función principal de instituto presidida por el director espiritual don José Antonio Maya Díez, párroco de San Benito Abad. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.
- Los Javieres. A las 12:00, solemne función principal de instituto presidida por don Pablo Colón Perales, director espiritual de esta Hermandad.
- Los Panaderos. A las 12:30, solemne función principal de instituto presidida por don Leonardo Sánchez Acevedo, director espiritual de la Hermandad y delegado diocesano de Medios de la Archidiócesis.
- Los Negritos. A las 11:30 solemne función principal de instituto predicando fray Francisco González Caballero, párroco de Ntra. Sra. del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.
- Las Cigarreras. A las 11:00 función principal de instituto y presidida por don Francisco Ortiz Gómez, director espiritual y párroco de Los Remedios.
- Calvario. A las 11:00, solemne función principal de instituto presidida por don Francisco Román Castro, director espiritual de la Hermandad.
- La O. A las 12:00 solemne función principal de instituto presidida por don Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la Nueva Evangelización, director espiritual y párroco de Nuestra Señora de la O.
- La Mortaja. A las 11:00, septenario doloroso en honor de María Santísima de la Piedad presidido por don Alfonso Peña Blanco, cura párroco de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola.
- Santo Entierro. A las 12:30, función principal de instituto presidida por fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.
- La Trinidad. De 17:00 a 19:30, besapiés al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas.
- Soledad (San Lorenzo). A las 12:00, función principal de instituto presidida por don Vicente Martín Muñoz, obispo auxiliar de Madrid.
- Anunciación (Juan XXIII). Función solemne en honor de Nuestro Padre Jesús del Poder, a las 12:00, presidida por el director espiritual, don Francisco Moreno Aldea.
- La Macarena. Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.
- Carmen (San Leandro). A las 12:00, función solemne en honor al Santísimo Cristo de la Bondad, oficiada por el director espiritual y párroco don Juan Jesús García Castro.
