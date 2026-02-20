Agenda cofradiera del primer fin de semana de Cuaresma en Sevilla

La ciudad se convierte ya, por derecho propio, en una continua espera. Nos adentramos de pleno en la Cuaresma y recibimos el primer fin de semana de la misma, tres días donde se concentran innumerables actos y cultos cofradieros, desde Vía Crucis (Cerro, Macarena, Bellavista o Montesión) hasta quinarios y funciones, pasando por sus respectivos traslados (Carretería o Baratillo), así como besamanos y besapiés (Hiniesta y Sentencia). Tiempo para paladear cada uno de los instantes y detalles que conforman estos cuarenta días en un preludio de gozo.

Viernes

La Macarena. Vía Crucis con Nuestro Padre Jesús de la Sentencia por las calles de la feligresía, a partir de las 18:00. El itinerario será Basílica, Atrio, calle Macarena, Torreblanca, Plaza del Pumarejo, San Luis, Relator, Pozo, Talavera, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis, Atrio y entrada en la Basílica sobre las 22:00.

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini. La Milagrosa. Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, a partir de las 19:30. Predicará don Manuel Sánchez, canónigo de la Catedral.

Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, a partir de las 19:30. Predicará don Manuel Sánchez, canónigo de la Catedral. La Cena. Triduo a Nuestra Señora del Subterráneo a partir de las 20:15, con predicación a cargo de don Pablo Colón.

Triduo a Nuestra Señora del Subterráneo a partir de las 20:15, con predicación a cargo de don Pablo Colón. La Paz. A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma.

A las 20:00, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Victoria presidido por don Francisco J. Ortiz Bernal, deán presidente del Cabildo Catedral y moderador del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma. Santa Genoveva. A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual.

A las 19:30, solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Predicará don Gumersindo Melo González, párroco y director espiritual. Santa Marta . A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares.

. A las 20:00, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Caridad. Predicará don Fernando Borrego Ojeda, párroco de la de Nuestra Señora de Belén de Tomares. San Gonzalo . Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar.

. Solemne quinario en honor a Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, a partir de las 20:00 con el rezo del rosario. Preside fray Jesús David del Espino Nieva, párroco de Santiago El Mayor y de Nuestra Señora de la Asunción de Belalcázar. Vera Cruz. A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza.

A las 20:15, ejercicio de las Cinco Llagas y solemne quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz presidido por don Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder y director espiritual de la Hermandad del Gran Poder. Al ofertorio se celebrará la imposición de la Ceniza. San Esteban. A las 20:30, tercer día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Miguel Vázquez Lombo.

A las 20:30, tercer día de solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje presidido por don Miguel Vázquez Lombo. San Benito . A las 20:15, tercer día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos.

. A las 20:15, tercer día de quinario al Santísimo Cristo de la Sangre, predicado por don Carlos Antonio Galán Moreu, párroco del Santísimo Redentor. La imagen del Señor de la Presentación permanecerá expuesta a los fieles en devoto besamanos. La Candelaria. A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla.

A las 20:15, quinario a Nuestro Padre Jesús de la Salud predicado por don Jaime Conde Vaquero, párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla. Los Javieres . A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo.

. A las 20:30, solemne quinario al Stmo. Cristo de las Almas ocupando la sagrada cátedra don Alfredo Morilla Martínez, párroco de Nuestra Señora del Reposo. El Baratillo . A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad.

. A las 20:15, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. Panaderos . A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, tercer día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba.

. A las 20:15, en la iglesia de la Misericordia, tercer día de quinario en honor de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, predicado por don Gonzalo Fernández Copete, arcipreste de Itálica y párroco de la Algaba. Los Negritos. A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete.

A las 20:15 solemne quinario al Santísimo Cristo de la Fundación, presidido por fray Francisco González Caballero, párroco de Nuestra Señora del Águila y superior de la Comunidad Franciscana de San José de Palmete. Las Cigarreras. Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla.

Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. Predicará don Antonio Bueno Ávila, canónigo sochantre de la Catedral de Sevilla. El Valle. Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro presidido por don Leonardo Javier Giacosa, párroco de San José de Dos Hermanas. A las 20:00.

Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro presidido por don Leonardo Javier Giacosa, párroco de San José de Dos Hermanas. A las 20:00. El Calvario . A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.

. A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty. La Carretería . Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma.

. Solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima de la Luz comenzando a las 20:15. Predicará don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la S.I.C. y miembro del equipo sacerdotal de las parroquias de Ntra. Sra. de las Candelarias y la Blanca Paloma. La O. A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María.

A las 20:20, quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Predicará don Rafael Muñoz Pérez, vicario episcopal, canónigo de la Catedral y cura párroco de San José y Santa María. Montserrat. Actos 425 aniversario. En la Fundación Caja Rural, conferencia a cargo de Jesús Romanov, bajo el título La imagen de dolor de la Virgen de Gloria. Un caso genuinamente sevillano. A las 19:30.

Actos 425 aniversario. En la Fundación Caja Rural, conferencia a cargo de Jesús Romanov, bajo el título La imagen de dolor de la Virgen de Gloria. Un caso genuinamente sevillano. A las 19:30. Santo Entierro. A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad.

A las 20:15, solemne quinario al Santísimo Cristo Yacente con homilía a cargo de fray José Anido Rodríguez, comendador de la Celeste Real y Militar Orden de la Merced en Sevilla y director espiritual de Hermandad. Soledad (San Lorenzo). Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad. Predicará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X, a partir de las 20:00.

Solemne Quinario en honor de María Santísima en su Soledad. Predicará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X, a partir de las 20:00. Anunciación de Juan XXIII. Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, a partir de las 18:30.

Triduo a Nuestro Padre Jesús del Poder, a partir de las 18:30. Carmen de San Leandro. Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Bondad a partir de las 19:30, predicando don Juan Jesús García, director espiritual.

Triduo a Nuestro Padre Jesús de la Bondad a partir de las 19:30, predicando don Juan Jesús García, director espiritual. Los Humeros. A las 20:15, triduo al Santísimo Cristo de la Paz. Predica don Francisco José Collantes.

Sábado

Pino Montano. Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret a las 20:30, con el siguiente itinerario: Salida, Alfareros, Estibadores, Sembradores, Puericultoras, Reposteras, Cerrajeros, Panaderos, Plaza Diputado Ramón Rueda, Tapiceros, Alfareros y entrada sobre las 22:30.

Vía Crucis con la imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazaret a las 20:30, con el siguiente itinerario: Salida, Alfareros, Estibadores, Sembradores, Puericultoras, Reposteras, Cerrajeros, Panaderos, Plaza Diputado Ramón Rueda, Tapiceros, Alfareros y entrada sobre las 22:30. La Estrella. Traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas y la Virgen de la Estrella a la parroquia de San Jacinto con el siguiente itinerario: San Jacinto, Altozano, San Jorge, Callao, Antillano Campos, Pagés del Corro y entrada, en horario de 18:30 a 20:30. Rezo del Vía Crucis durante el traslado.

Traslado de Nuestro Padre Jesús de las Penas y la Virgen de la Estrella a la parroquia de San Jacinto con el siguiente itinerario: San Jacinto, Altozano, San Jorge, Callao, Antillano Campos, Pagés del Corro y entrada, en horario de 18:30 a 20:30. Rezo del Vía Crucis durante el traslado. El Baratillo . A las 18:45, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. A su término, traslado del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad a la Catedral de Sevilla.

. A las 18:45, tras exposición mayor y Santo Rosario, solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad presidido por don José Antonio Martínez Jiménez, párroco de San Agustín de Alcalá de Guadaira y Arcipreste de la localidad. A su término, traslado del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad a la Catedral de Sevilla. La Carretería . A las 19:00, rezo del Vía Crucis con traslado del Santísimo Cristo de la Salud a la parroquia del Sagrario.

. A las 19:00, rezo del Vía Crucis con traslado del Santísimo Cristo de la Salud a la parroquia del Sagrario. Soledad de San Buenaventura. Besapiés al Cristo de la Salvación en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 18:30. Tras la misa de 19:00, Vía Crucis con el siguiente itinerario: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva, Bilbao, Carlos Cañal y entrada sobre las 21:45.

Besapiés al Cristo de la Salvación en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 18:30. Tras la misa de 19:00, Vía Crucis con el siguiente itinerario: Carlos Cañal, Zaragoza, Doña Guiomar, Plaza de Molviedro, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva, Bilbao, Carlos Cañal y entrada sobre las 21:45. Bellavista. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00, besamanos al Señor de la Salud y Remedios.

De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00, besamanos al Señor de la Salud y Remedios. Divino Perdón (Alcosa). Solemne quinario a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón a partir de las 20:00, ocupando la sagrada cátedra Fray Ricardo Cittadini.

Besapiés a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. El Calvario . A las 20:00, solemne quinario al Santísimo Cristo del Calvario. Predicará don Miguel Canino Zanoletty.

Domingo