Agenda cofradiera del tercer fin de semana de septiembre en Sevilla

Nos adentramos ya en el periodo final del mes de septiembre y, un fin de semana más, compartimos todos los actos, cultos y eventos previstos en la capital andaluza en materia cofradiera. Todos los focos se dirigen naturalmente al barrio de Triana: la cofradía de Las Aguas culmina los actos del 275 aniversario fundacional con una misa de acción de gracias en San Jacinto y posterior procesión extraordinaria por las calles del viejo arrabal y el Arenal. Será a partir de las 19:00 y, la procesión, a las 21:00, con el paso de misterio al completo.

De igual modo, el calendario letífico habitual prosigue y Triana continúa en el epicentro informativo, puesto que el próximo sábado sale en procesión la Divina Pastora, otra cita imprescindible. Padre Pío también se reencuentra con su Pastora y, en Santa Marina, todo se prepara para el tercer domingo de septiembre y la procesión que llevará también a la Pastora hasta el convento de la Encarnación. Además, varias cofradías celebran cultos de Regla como Jesús Despojado, el Rosario del Barrio León o Pasión y Muerte. Habrá también besamanos en San Lorenzo y San José Obrero. Esta es la agenda.

Viernes

Las Aguas . En la parroquia de San Jacinto, a las 19:00, misa acción de gracias por el 275 aniversario fundacional. Preside el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. A su término, sobre las 21:00, procesión extraordinaria de regreso con el Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor. El itinerario será Parroquia de San Jacinto, Pages Del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Triana, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado, Capilla de Ntra. Sra. del Rosario a las 02:40. Abrirá cortejo la AM Virgen de los Reyes Juvenil y tras el paso la banda del Rosario de Cádiz.

La Paz . A las 20:30, salida procesional de Ntra. Sra. del Prado con el siguiente itinerario: Río de la Plata, Montevideo, Exposición, Porvenir, Gaspar Alonso, Felipe II, Progreso, Porvenir, Santa Rosa, Brasil y Río de la Plata. Acompañará la BM La Puebla del Río.

Pasión y Muerte . Solemne triduo en honor a Santa María del Buen Aire, a las 20:00. Predicará don Andrés Ybarra Satrústegui, Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla.

Jesús Despojado. Solemne triduo a María Stma. de los Dolores y Misericordia, a partir de las 20:15. La predicación estará a cargo de don Ángel López Olivero, Prior del convento del Santo Ángel.

Hiniesta. A partir de las 19:00, en la casa hermandad, tómbola benéfica.

Cerro . A las 19:30, triduo a Nuestra Señora de los Dolores predicado por don Francisco Javier Brazo, párroco y director espiritual.

Dulce Nombre. Besamanos a María Stma. del Dulce Nombre de 9:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

Divina Pastora (Sta. Marina). A las 19:30, en Santa Marina, solemne triduo extraordinario de la coronación. Al término presentación de la restauración de nuevo manto procesional

Mercedes (Puerta Real). A las 19:45, solemne triduo a la Virgen de las Mercedes, presidido por don Allan Rafael Chávez Polanco, superior de los Religiosos Camilos de Sevilla y capellán del Hospital Virgen del Rocío.

Divina Pastora (Padre Pío). Bando anunciador de la salida procesional a cargo de la Banda de CC. y TT. Ntra. Sra. de los Ángeles.

Rosario (Barrio León). Solemne triduo en honor de la Virgen del Rosario a partir de las 19:30, predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, pbro., arcipreste de San Bernardo y párroco de San Diego de Alcalá.

Virgen de los Reyes (Sastres). Solemne triduo en honor a la Santísima Virgen, comenzando a las 20:00. Predicará fray José Anido.

Sábado

Divina Pastora (Triana). Salida procesional de la Divina Pastora por las calles de Triana a partir de las 19:00, con el siguiente itinerario: Plazuela Santa Ana, Pelay Correa, Párroco don Eugenio, Pureza, Torrijos, Betis, Altozano, San Jacinto, Alfarería (21:00), Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, Capilla de la Estrella, Rodrigo de Triana, Flota, Rocío, Pureza, Párroco don Eugenio, Pelay Correa, Plazuela de Santa Ana y entrada (00:30). Abre cortejo la banda de cornetas Nuestra Señora del Sol y tras la Virgen, la Oliva de Salteras.

Divina Pastora (Padre Pío) . Salida procesional a partir de las 19:00 con el siguiente itinerario: Salida, Vía de Servicio, Ronda Doctora Oeste, Mairena del Aljarafe, Ronda de la Doctora Oeste, Montoro, Puebla del Río, Las Navas, Puebla del Río, Valencina de la Concepción, Alájar, Las Cabezas de San Juan, Puebla del Río, Ronda de Padre Pío, Carrión de los Céspedes, Puebla de Cazalla, Castillo de las Guardas, Villaverde, La Pañoleta, Ronda Padre Pío, Vía de Servicio y entrada a las 23:00. Acompañará la Banda Ciudad de Dos Hermanas.

Pasión y Muerte . Solemne triduo en honor a Santa María del Buen Aire, a las 20:00. Predicará don Andrés Ybarra Satrústegui, Rector del Seminario Metropolitano de Sevilla.

San José Obrero. Besamanos a Nuestra Señora de los Dolores en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, con interrupción en horario de misas.

Jesús Despojado. Solemne triduo a María Stma. de los Dolores y Misericordia, a partir de las 20:15. La predicación estará a cargo de don Ángel López Olivero, Prior del convento del Santo Ángel.

Hiniesta . A partir de las 19:00, en la casa hermandad, tómbola benéfica.

Penas (San Vicente) . A las 20:30, en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, acto literario de inauguración del 150 aniversario realizado por Eva Diaz Pérez, periodista y académica numeraria de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y académica correspondiente de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. Entrada libre hasta completar aforo.

Cerro . A las 19:30, triduo a Nuestra Señora de los Dolores predicado por don Francisco Javier Brazo, párroco y director espiritual.

Dulce Nombre . Besamanos a María Stma. del Dulce Nombre de 10e:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

Soledad (San Lorenzo) . A las 21:00, en la parroquia de San Lorenzo, concierto por el centenario de las coplas a la Stma. Virgen, estrenadas en marzo de 1925, interpretadas por el Coro Manuel de Falla y la Orquesta Bética de Cámara. Acceso libre.

Divina Pastora (Sta. Marina). A las 19:30, en Santa Marina, solemne triduo extraordinario de la coronación.

Mercedes (Puerta Real). A las 19:45, solemne triduo a la Virgen de las Mercedes, presidido por don Allan Rafael Chávez Polanco, superior de los Religiosos Camilos de Sevilla y capellán del Hospital Virgen del Rocío.

Rosario (Barrio León) . Solemne triduo en honor de la Virgen del Rosario a partir de las 19:30, predicado por don José Miguel Verdugo Rasco, pbro., arcipreste de San Bernardo y párroco de San Diego de Alcalá. Durante el día, besamanos.

Virgen de los Reyes (Sastres). Solemne triduo en honor a la Santísima Virgen, comenzando a las 20:00. Predicará fray José Anido.

Domingo