Todos los detalles de la procesión de la Virgen de Cuatrovitas de Bollullos 2025: horarios e itinerarios

Bollullos de la Mitación cuenta los días para vivir su Función 2025 en honor a su Patrona, Santa María de Cuatrovitas, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de septiembre. Durante los primeros días de septiembre la Hermandad ha contado con un extenso programa de cultos y de actos, donde se ha vivido con intensidad la solemne Novena y Besamanos a la Virgen, así como la ofrenda floral y presentación de los niños y niñas a la Patrona y la imposición de medallas a los nuevos hermanos de la corporación.

En estas fechas el pueblo está envuelto en un áurea distinto, los días grandes de la Virgen se mezclan con la recogida de la aceituna, labor muy vinculada históricamente a la Virgen de Cuatrovitas, pues la imagen que tallara Juan de Astorga es Patrona del Gremio de la Aceituna del Verdeo del Aljarafe desde 1968. El próximo domingo 21 de septiembre se iniciará en la localidad el día de la Función a las 9:00 horas, con la alegre diana a cargo de la Banda Municipal de Música de Villalba del Alcor (Huelva).

A las 12:00 horas se celebrará en la Iglesia Parroquial San Martín de Tours la Función Principal de Instituto en honor a Nuestra Señora de Cuatrovitas. La Santa Misa será concelebrada por el Rvdo. Sr. Don José Manuel Escamilla Prieto, Párroco de San Martín de Tours y Director Espiritual de la Hermandad, y por el Rvdo. Sr. Don Antonio T. Godoy Gutiérrez, hijo del pueblo y hermano de la corporación. La eucaristía será cantada por la Coral Santa María de la localidad sevillana de Coria del Río. En el ofertorio, los hermanos de la corporación realizaran solemne y publica protestación de fe.

La salida procesional de la Virgen en su paso dorado de la Función tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a partir de las 20:00 horas. El itinerario de la Santísima Virgen será el tradicional de estos últimos años: plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas, calle Cristo del Amor, calle Calvario, calle Virgen del Rocío, calle Jesús del Gran Poder, calle Pintor Guillermo Vargas, plaza Ntra. Sra. de Roncesvalles, calle Larga, calle Sevilla, plaza Juan Torres Silva, calle Ramón y Cajal, calle El Prado, plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas y entrada en el templo parroquial.

El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río (Sevilla). La entrada de la Patrona de Bollullos de la Mitación será a las 23:30 horas. A la llegada de la Santísima Virgen a la plaza que lleva su nombre tendrá lugar una vistosa función de fuegos artificiales como colofón a las Fiestas Patronales 2025.