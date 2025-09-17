La Catedral de Sevilla adquiere una monumental obra del barroco romano sobre San Fernando

El Cabildo Catedral de Sevilla ha anunciado la reciente adquisición de una destacada pintura que enriquece de manera significativa su patrimonio artístico. Se trata del lienzo de gran formato San Fernando guiado por el Ángel durante el asedio de Sevilla, una obra de 241 x 201 cm procedente de la galería Magalhaes & Santos y atribuida al pintor Ludovico Gimignani (Roma, 1643 – 1697).

La pintura representa al monarca castellano en un momento clave de la Reconquista, acompañado por un ángel que lo guía, lo que subraya la dimensión sagrada y providencial de su empresa militar. La composición destaca por su dramatismo, la fuerza expresiva de las figuras y un delicado tratamiento de luces y colores, características propias del lenguaje del barroco romano en el que Gimignani desarrolló su carrera.

"Esta adquisición reviste una especial relevancia para la Catedral, dado el profundo vínculo histórico y devocional de la figura de San Fernando con la ciudad. Las representaciones del rey santo se hicieron muy populares a partir de su canonización en 1671 por el Papa Clemente X, un hecho que desató un gran fervor popular, particularmente en Sevilla y el resto de Andalucía".

El cuadro adquirido por el Cabildo. / M. G.

Poco después de la canonización, el cabildo estableció un programa iconográfico preciso para representar al santo: debía portar su espada Lobera, el globo terráqueo, la corona imperial, armadura y un manto real. Sin embargo, la obra de Gimignani presenta notables diferencias: aunque el rey viste armadura y capa, carece de la espada, el globo y la corona imperial.

La explicación a estas variaciones podría encontrarse en el origen de la obra. Según la tradición, el cuadro fue encargado y ejecutado en Italia para celebrar la canonización y posteriormente enviado a España. Es probable que Gimignani, trabajando desde Roma, solo tuviera un conocimiento parcial de las directrices exactas de las autoridades eclesiásticas sevillanas.

Otro detalle que apoya esta teoría es la representación de la ciudad. En el fondo del lienzo se reconoce la silueta de la Giralda dominando la escena, coronada por su estatua de la Fe, "pero un examen detallado revela que el pintor no tenía un conocimiento preciso de la arquitectura almohade de la torre".

Con esta incorporación, la Catedral de Sevilla no solo suma una pieza de gran calidad artística a su colección, sino que también contribuye a difundir la memoria del rey santo y su papel decisivo en la historia de la ciudad.