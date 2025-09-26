Agenda cofradiera del último fin de semana de septiembre en Sevilla
La Divina Pastora de Santa Marina será coronada canónicamente en la Plaza del Triunfo
Numerosas procesiones de gloria pueblan el centro y los barrios para despedir el mes
Andrés Martín: "Somos una hermandad que se hace notar, no paramos nunca"
Unos días intensos y vibrantes en cuanto a culto externo se refiere, amén de una fecha marcada en rojo en el calendario. Sevilla capital volverá a vivir justo un año después una nueva coronación canónica, en este caso, la de la Divina Pastora de Santa Marina, una advocación capital para comprender la religiosidad hispalense y reconociéndose así su presencia en el devocionario local y su aportación a la Iglesia. Será este próximo 27 de septiembre, en la Plaza del Triunfo, a las siete de la tarde. La procesión triunfal será en la jornada del domingo, a partir de las seis. A este evento extraordinario se le suman varias procesiones inherentes al calendario letífico, como las Mercedes de la Puerta Real o la Virgen del Buen Aire, así como diversos besamanos o rosarios. Esta es la agenda para despedir septiembre.
Viernes
- Panaderos. A las 20:15 rezo del Rosario y solemne triduo a María Stma. de Regla Coronada, con predicación a cargo de don Pablo Colón Perales, sacerdote diocesano.
- Silencio. A las 20:00, solemne triduo a la Santa Cruz en Jerusalén, predicado por don Adrián Ríos Bailón, canónigo de la Catedral, delegado de Pastoral y Personal del Cabildo Metropolitano, párroco de San Juan Pablo II y director espiritual.
- Inmaculado Corazón (Torreblanca). A las 20 horas, rezo del santo rosario y triduo en honor del Inmaculado Corazón de María.
- Virgen de la Cabeza. A las 20:45, triduo a Ntra. Sra. de la Cabeza predicando don Geraldino Pérez Chávez, canónigo de la Catedral y párroco de San Isidoro y San Ildefonso.
- Virgen de la Sierra. A las 20:00, santa misa de hermandad, ante el Altar de María Santísima de la Sierra. A su término, presentación del cartel de los cultos 2025, obra de José Cornelio Zambrano.
- Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe.
Sábado
- Divina Pastora (Sta. Marina). A las 17:30, traslado de la Divina Pastora, sobre su paso procesional, hasta la plaza del Triunfo. A las 19:00, solemne misa estacional de la coronación canónica. A su término regreso a la Catedral con itinerario: Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. A las 22:30 h cóctel de gala.
- Mercedes (Puerta Real). A las 19:00, procesión de la Virgen de las Mercedes desde la parroquia de San Vicente hasta la capilla de la Puerta Real con el siguiente itinerario: Parroquia de San Vicente, Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, Silencio, Monsalves, Plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Cepeda, Alfonso XII, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, Antonio Salado, Alfonso XII, Plaza de la Puerta Real y entrada. Acompañará la BM Puebla del Río.
- Virgen de los Reyes (Sastres). A las 19:00, salida procesional con el siguiente itienrario: Plaza de San Ildefonso. Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Leandro (con estación en el monasterio de San Leandro), Cardenal Cervantes, Santiago, Plaza Jesús de la Redención (con estación en la iglesia de Santiago), Lanza, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli (con estación en la iglesia de San Esteban), Plaza de Pilatos, Caballerizas, Plaza de San Ildefonso y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de Música de Las Cigarreras.
- Pasión y Muerte. Tras la celebración de la misa de hermandad de 20:00, salida procesional de Santa María del Buen Aire con el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen de Fátima, Virgen del Buen Aire, Esperanza de Triana, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler, Virgen de Fátima. Acompañará la Banda de Mairena del Alcor.
- Valvanera. Salida procesional de Nuestra Señora de Valvanera desde la parroquia de la Calzá a las 19:00. Acompañará la Banda de Las Nieves de Olivares.
- Jesús Despojado. De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30, besamanos a María Santísima de los Dolores y Misericordia. A su término, III Meditación a la Virgen a cargo de María Dolores Cuesta Boza.
- Penas (San Vicente). 150 aniversario fundacional. A las 10:00, visita guiada a la parroquia de San Vicente a cargo del historiador Ramsés Torres García. A las 20:30 horas, en el patio de la Fundación Cajasol, ponencia y concierto de la Banda sinfónica municipal de Sevilla.
- Cerro. De 17:00 hasta las 21:00 (excepto durante la celebración de la santa misa a las 20:00 h), devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.
- La Sed. De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a la Virgen de Consolación.
- Panaderos. A las 20:15 rezo del Rosario y solemne triduo a María Stma. de Regla Coronada, con predicación a cargo de don Pablo Colón Perales, sacerdote diocesano.
- Silencio. A las 20:00, solemne triduo a la Santa Cruz en Jerusalén, predicado por don Adrián Ríos Bailón, canónigo de la Catedral, delegado de Pastoral y Personal del Cabildo Metropolitano, párroco de San Juan Pablo II y director espiritual.
- Dulce Nombre (La Salle). A las 20:00, salida procesional por las calles del barrio.
- Círculo Mercantil. De 11:00a 14:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe. A las 12:00, concierto de la Banda de música del Carmen de Salteras.
- Rosario (San Julián). A las 13:00, igualá de costaleros del paso procesional de Nuestra Señora del Rosario en la Casa de Hermandad.
- Inmaculado Corazón (Torreblanca). De 18:00a 20:00, ofrenda floral y de alimentos. A las 20:00, función principal.
Domingo
- Divina Pastora (Sta. Marina). A las 18:00, solemne procesión triunfal extraordinaria de la Divina Pastora desde la Catedral y regreso a su capilla de la calle Amparo, con itinerario: Puerta de Palos, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada a las 00:00).
- Jesús Despojado. De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30, besamanos a María Santísima de los Dolores y Misericordia.
- Santa Genoveva. A las 09:00, Rosario de la Aurora por las calles del barrio presidido por Nuestra Señora de las Mercedes.
- El Cerro. De 10:00 a las 21:00 ininterrumpidamente (excepto durante la presentación de los niños a la Santísima Virgen a las 11:00, lmisa de las 12:00, bautizo a las 13:00 y misa a las 20:00) devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.
- Dulce Nombre. A las 10:15, rosario matinal, seguido de la misa a las 11:30 en el Convento de la Asunción de las Reverendas Madres Mercedarias, estando prevista la entrada en torno a las 13:45.
- La Sed. De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a la Virgen de Consolación.
- Los Panaderos. A las 12:00 horas solemne función y conmemoración del XV aniversario de la coronación de María Stma. de Regla, predicando don Leonardo Sánchez, director espiritual. A las 17:00, regreso de la Virgen a la capilla de San Andrés con el siguiente itinerario: Plaza de Zurbarán, José Gestoso, Plaza de la Encarnación, Laraña y Orfila.
- El Silencio. A las 12:00, fiesta principal de instituto estando predicada por don Adrián Ríos Bailón, canónigo de la Catedral, delegado de Pastoral y Personal del Cabildo Metropolitano, párroco de San Juan Pablo II y director espiritual de esta Archicofradía.
- Virgen de la Cabeza. A las 12:30 horas solemne función principal de instituto ocupando la sagrada cátedra Antero Pascual Rodríguez, canónigo de la Catedral y director espiritual de la Hermandad.
- Inmaculado Corazón (Torreblanca). A las 07:30, misa de romeros y posterior comienzo de la romería en honor del Inmaculado Corazón de María.
- Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe.
