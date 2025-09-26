Agenda cofradiera del último fin de semana de septiembre en Sevilla

Unos días intensos y vibrantes en cuanto a culto externo se refiere, amén de una fecha marcada en rojo en el calendario. Sevilla capital volverá a vivir justo un año después una nueva coronación canónica, en este caso, la de la Divina Pastora de Santa Marina, una advocación capital para comprender la religiosidad hispalense y reconociéndose así su presencia en el devocionario local y su aportación a la Iglesia. Será este próximo 27 de septiembre, en la Plaza del Triunfo, a las siete de la tarde. La procesión triunfal será en la jornada del domingo, a partir de las seis. A este evento extraordinario se le suman varias procesiones inherentes al calendario letífico, como las Mercedes de la Puerta Real o la Virgen del Buen Aire, así como diversos besamanos o rosarios. Esta es la agenda para despedir septiembre.

Viernes

Panaderos . A las 20:15 rezo del Rosario y solemne triduo a María Stma. de Regla Coronada, con predicación a cargo de don Pablo Colón Perales, sacerdote diocesano.

Inmaculado Corazón (Torreblanca). A las 20 horas, rezo del santo rosario y triduo en honor del Inmaculado Corazón de María.

A las 20 horas, rezo del santo rosario y triduo en honor del Inmaculado Corazón de María. Virgen de la Cabeza . A las 20:45, triduo a Ntra. Sra. de la Cabeza predicando don Geraldino Pérez Chávez, canónigo de la Catedral y párroco de San Isidoro y San Ildefonso.

Virgen de la Sierra. A las 20:00, santa misa de hermandad, ante el Altar de María Santísima de la Sierra. A su término, presentación del cartel de los cultos 2025, obra de José Cornelio Zambrano. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe.

A las 20:00, santa misa de hermandad, ante el Altar de María Santísima de la Sierra. A su término, presentación del cartel de los cultos 2025, obra de José Cornelio Zambrano. Círculo Mercantil. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe.

Sábado

Divina Pastora (Sta. Marina) . A las 17:30, traslado de la Divina Pastora, sobre su paso procesional, hasta la plaza del Triunfo. A las 19:00, solemne misa estacional de la coronación canónica. A su término regreso a la Catedral con itinerario: Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. A las 22:30 h cóctel de gala.

. A las 17:30, traslado de la Divina Pastora, sobre su paso procesional, hasta la plaza del Triunfo. A las 19:00, solemne misa estacional de la coronación canónica. A su término regreso a la Catedral con itinerario: Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. A las 22:30 h cóctel de gala. Mercedes (Puerta Real). A las 19:00, procesión de la Virgen de las Mercedes desde la parroquia de San Vicente hasta la capilla de la Puerta Real con el siguiente itinerario: Parroquia de San Vicente, Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, Silencio, Monsalves, Plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Cepeda, Alfonso XII, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, Antonio Salado, Alfonso XII, Plaza de la Puerta Real y entrada. Acompañará la BM Puebla del Río.

A las 19:00, procesión de la Virgen de las Mercedes desde la parroquia de San Vicente hasta la capilla de la Puerta Real con el siguiente itinerario: Parroquia de San Vicente, Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, Silencio, Monsalves, Plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Cepeda, Alfonso XII, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, Antonio Salado, Alfonso XII, Plaza de la Puerta Real y entrada. Acompañará la BM Puebla del Río. Virgen de los Reyes (Sastres) . A las 19:00, salida procesional con el siguiente itienrario: Plaza de San Ildefonso. Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Leandro (con estación en el monasterio de San Leandro), Cardenal Cervantes, Santiago, Plaza Jesús de la Redención (con estación en la iglesia de Santiago), Lanza, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli (con estación en la iglesia de San Esteban), Plaza de Pilatos, Caballerizas, Plaza de San Ildefonso y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de Música de Las Cigarreras.

. A las 19:00, salida procesional con el siguiente itienrario: Plaza de San Ildefonso. Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, Plaza de San Leandro (con estación en el monasterio de San Leandro), Cardenal Cervantes, Santiago, Plaza Jesús de la Redención (con estación en la iglesia de Santiago), Lanza, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli (con estación en la iglesia de San Esteban), Plaza de Pilatos, Caballerizas, Plaza de San Ildefonso y entrada sobre las 22:30. Acompañará la Banda de Música de Las Cigarreras. Pasión y Muerte. Tras la celebración de la misa de hermandad de 20:00, salida procesional de Santa María del Buen Aire con el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen de Fátima, Virgen del Buen Aire, Esperanza de Triana, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler, Virgen de Fátima. Acompañará la Banda de Mairena del Alcor.

Tras la celebración de la misa de hermandad de 20:00, salida procesional de Santa María del Buen Aire con el siguiente itinerario: Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen de Fátima, Virgen del Buen Aire, Esperanza de Triana, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler, Virgen de Fátima. Acompañará la Banda de Mairena del Alcor. Valvanera. Salida procesional de Nuestra Señora de Valvanera desde la parroquia de la Calzá a las 19:00. Acompañará la Banda de Las Nieves de Olivares.

Salida procesional de Nuestra Señora de Valvanera desde la parroquia de la Calzá a las 19:00. Acompañará la Banda de Las Nieves de Olivares. Jesús Despojado . De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30, besamanos a María Santísima de los Dolores y Misericordia. A su término, III Meditación a la Virgen a cargo de María Dolores Cuesta Boza.

. De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30, besamanos a María Santísima de los Dolores y Misericordia. A su término, III Meditación a la Virgen a cargo de María Dolores Cuesta Boza. Penas (San Vicente). 150 aniversario fundacional. A las 10:00, visita guiada a la parroquia de San Vicente a cargo del historiador Ramsés Torres García. A las 20:30 horas, en el patio de la Fundación Cajasol, ponencia y concierto de la Banda sinfónica municipal de Sevilla.

150 aniversario fundacional. A las 10:00, visita guiada a la parroquia de San Vicente a cargo del historiador Ramsés Torres García. A las 20:30 horas, en el patio de la Fundación Cajasol, ponencia y concierto de la Banda sinfónica municipal de Sevilla. Cerro . De 17:00 hasta las 21:00 (excepto durante la celebración de la santa misa a las 20:00 h), devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.

. De 17:00 hasta las 21:00 (excepto durante la celebración de la santa misa a las 20:00 h), devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores. La Sed. De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a la Virgen de Consolación.

De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos a la Virgen de Consolación. Panaderos . A las 20:15 rezo del Rosario y solemne triduo a María Stma. de Regla Coronada, con predicación a cargo de don Pablo Colón Perales, sacerdote diocesano.

Dulce Nombre (La Salle). A las 20:00, salida procesional por las calles del barrio.

A las 20:00, salida procesional por las calles del barrio. Círculo Mercantil. De 11:00a 14:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe. A las 12:00, concierto de la Banda de música del Carmen de Salteras.

De 11:00a 14:00, exposición de la hermandad de la Soledad de Albaida del Aljarafe. A las 12:00, concierto de la Banda de música del Carmen de Salteras. Rosario (San Julián). A las 13:00, igualá de costaleros del paso procesional de Nuestra Señora del Rosario en la Casa de Hermandad.

A las 13:00, igualá de costaleros del paso procesional de Nuestra Señora del Rosario en la Casa de Hermandad. Inmaculado Corazón (Torreblanca). De 18:00a 20:00, ofrenda floral y de alimentos. A las 20:00, función principal.

Domingo