La Agrupación de Málaga lamenta la falta de "sensibilidad" de hostelería y autoridades

Situación compleja en la vecina ciudad de Málaga. Tras las quejas emitidas por numerosos cofrades en redes sociales en las que se cargaba contra algunos episodios deslucidos en los traslados de las imágenes a sus casas de hermandad, la Agrupación de Cofradías de la capital costasoleña ha emitido un comunicado cargando contra la hostelería y las autoridades por su implicación en este tipo de sucesos.

Un aperitivo de lo que nos espera. Las prioridades bien claras y el respeto bien lejos. Caminamos hacia la vulgaridad, la indiferencia y la absoluta ignominia. Conocemos e identificamos a los responsables. No esperamos nada. https://t.co/m5PKSbzjM9 — David Varea (@David_Varea) March 25, 2023

Desde hace ya algún tiempo, varios usuarios cofradieros han alertado del escaso decoro que arropa a las procesiones y traslados de las diferentes hermandades malagueñas, que constantemente deben sortear veladores y calles completamente ocupadas por los negocios hosteleros tras las indicaciones de la Policía. Todo ello dificulta, en primer lugar, un transcurrir adecuado y práctico de las andas y, sobre todo, se diluye el clima de respeto y convivencia entre todos los involucrados. Algunos cofrades lamentan que la "ciudad se haya vendido al turismo y se haya perdido el respeto a la Semana Santa".

En dicho comunicado, la Agrupación insiste en que esta imagen "proyecta una falta de sensibilidad y responsabilidad por parte de algún negocio, generando un ambiente negativo que ensombrece al conjunto de la ciudad y al cofrade en particular", y prosigue reiterando a los responsables hosteleros que "velen por el buen desarrollo de las procesiones, respetando las mismas a su paso por las diferentes calles del recorrido". Además, apunta también a las autoridades competentes, a quienes les han trasladado su "malestar por esta situación reiterada en que los establecimientos incumplen las normativas municipales".

La verdad vs la mentira.MÁLAGA vs SU RUINA#CofradiasMLG pic.twitter.com/5hLdPbWSVS — Pureza (@miguepureza) March 25, 2023

A este respecto, el colectivo hostelero se ha manifestado apostillando que existe una "precipitación en los diagnósticos" que no "favorece la convivencia de todos los intereses" y hablan de "improvisaciones" en la planificación de las cofradías. En la fotografía que se adjunta como apertura de la noticia, el restaurante en cuestión ha emitido también una nota en la que afirma que cumplieron con todo lo establecido pero que los agentes tan solo le indicaron que "pegasen a la pared las mesas todo lo posible".

En Sevilla

En la ciudad de Sevilla existe actualmente una normativa -que se reproducirá para la Semana Santa de este 2023- en la que se recoge de manera expresa que los establecimientos deberán retirar veladores y elementos externos dos horas antes de que pase cualquier cofradía por la fachada del establecimiento, circunstancia que en no pocas ocasiones conlleva que los propietarios decidan no abrir porque no compensa. Durante la Madrugada, y de manera especial, algunos establecimientos cercanos a la Carrera Oficial podrán abrir durante la noche sirviendo solo productos de confitería, cafés o churros, siempre y cuando se consuma en el interior del local y disponiendo de seguridad privada para controlar el flujo de personas.