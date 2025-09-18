Las Aguas cumple 275 años: salida extraordinaria, horarios, itinerarios y todos los detalles

Han transcurrido más de ocho décadas desde entonces. Muy probablemente sean puntuales, o quizás inexistentes, las memorias que alcancen a recordar aquel grave crucificado y aquella soberbia dolorosa que, revestidos de silencios, procesionaban por Triana hasta 1942. Un voraz incendio calcinó décadas de historia y obligó, a toda una cofradía, a reinventarse y resurgir. Cruzaron el puente, en un principio, para siempre, pero los designios de Dios siempre guardan nuevas oportunidades, siquiera sea para reencontrase con lo que uno fue.

La hermandad de Las Aguas culmina este viernes los actos con motivo del 275 aniversario fundacional. Fue San Jacinto el templo que los vio nacer allá por 1750, cuando unos cofrades, comprobando que sus súplicas y plegarias para paliar una sequía fueron escuchadas, se agruparon en torno a la advocación de las Aguas y dieron forma a una cofradía penitencial, que salió por primera vez un año después en la jornada del Miércoles Santo. Desde entonces, con más o menos regularidad, se mantuvo presente en el devocionario trianero hasta que aquel fuego, que destruyó enseres y la primitiva dolorosa, motivó buscar una nueva vida en Santiago. La siempre compleja relación con la comunidad conventual, eco de un tiempo pasado, hoy día se nos ha mostrado no solo como una reconciliación histórica; también como un resurgimiento del espíritu de sentirse en casa. Las Aguas, gracias a fray Javier, ha estado en casa estos días. Han vuelto a su placenta, a su propio origen, con absoluta satisfacción y felicidad.

Por ello, a las 19:00 de la tarde de este viernes 19, se celebrará misa de acción de gracias como colofón a esos casi tres siglos de historia. A su término, con el paso de misterio al completo -con otras imágenes pero con la misma esencia, la misma cruz, las mismas y hermosas bocinas-, se realizará procesión extraordinaria por las calles de Triana, tal y como ocurriera en 2001, pero en esta ocasión saliendo desde San Jacinto.

Dicha procesión comenzará en torno a las 21:00, y transcurrirá por el siguiente recorrido: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado y entrada sobre las 02:40. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes abriendo paso y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, de Cádiz, tras el misterio. Las representaciones invitadas se retirarán en la Plaza del Altozano.

Numerosos datos de interés nos ofrece esta procesión, sobre todo en clave patrimonial. La Virgen del Mayor Dolor portará una nueva saya, reproducción de la conocida como "de las cadenas", datada en 1903 por Concepción Peláez. Esta pieza, confeccionada por el taller de Salcedo, ha sido diseñada por Javier Sánchez de los Reyes. También ha sido presentado y bendecido el nuevo banderín de San Jacinto, realizado por Joaquín Salcedo y con numerosas referencias dominicas. Además, la cruz del Señor estrenará nuevos casquillos, donado por el grupo de hermanos costaleros y realizados por Orfebrería San Juan, y que igualmente siguen esa línea estilística de la cofradía de los años cuarenta. En el plano musical, la banda del Rosario de Cádiz estrenará la marcha Aguas, compuesta para la ocasión por Manuel Jesús Guerrero Marín. De especial atención será el paso de la cofradía por lugares emblemáticos como Santa Ana, la Capilla de los Marineros, el puente de Triana, la visita al Baratillo o la Carretería y la entrada.