Las Aguas presenta un juego de nuevos casquillos para la cruz del Señor de cara a la salida extraordinaria

Más novedades y momentos emotivos en el barrio de Triana, que centra todas las miradas de la actualidad cofradiera. La hermandad de Las Aguas ha presentado otro de los estrenos patrimoniales realizados con motivo de la inminente salida extraordinaria del Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor, enmarcada en el 275 aniversario fundacional. En concreto, en la noche de este martes fue bendecido un juego de casquillos de plata para la cruz del Santísimo Cristo de las Aguas, donado por los hermanos costaleros, al término del concierto ofrecido por la Banda Municipal de Mairena del Alcor. Siguen el diseño de las cadenas propias de las vestimentas del resto de las imágenes del misterio, así como estrellas de ocho puntas símbolo de la orden dominica y en consonancia con las potencias que portará el Señor. Han sido ejecutados por Orfebrería San Juan.

Acto de presentación de los nuevos casquillos / Hermandad

Estos casquillos, que podrán contemplarse ya el próximo viernes, se suman al listado de estrenos con motivo de esta efeméride; en este sentido, la Virgen del Mayor Dolor vestirá la recuperada saya de "las cadenas", diseñada por Sánchez de los Reyes y que viene a reproducir la primitiva perdida en el incendio de 1942 y datada a principios del siglo XX, confeccionada por Concepción Peláez. Asimismo, también se bendijo el pasado domingo el nuevo banderín de San Jacinto, realizado por Joaquín Salcedo, y que formará parte del conjunto de insignias de la cofradía como perenne recuerdo de sus raíces trianeras.

La misa de acción de gracias comenzará a las 19:00 de la tarde el próximo viernes, y la procesión arrancará en torno a las 21:00, con el siguiente itinerario: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado y entrada sobre las 02:40. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes abriendo paso y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, de Cádiz, tras el misterio.