Las Aguas retrasará media hora la salida extraordinaria y la misa de acción de gracias en San Jacinto

La hermandad de Las Aguas ha emitido un comunicado oficial informando acerca de una serie de nuevas disposiciones de cara a la culminación de los actos del 275 aniversario fundacional, cuyo núcleo se desarrolla en estos días en San Jacinto, su sede primitiva. En este sentido, tras haber mantenido una serie de reuniones con las autoridades competentes como el CECOP, y "con objeto de garantizar la seguridad y movilidad en el entorno de la procesión" del 19 de septiembre, la cofradía saldrá media hora más tarde de lo previsto, es decir, en torno a las 21:00 de la noche.

Esta modificación viene motivada, en buena medida, por la celebración del partido de fútbol correspondiente a la jornada 5 de La Liga, que enfrentará al Real Betis y la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja, a partir de las 21:00 precisamente, y para favorecer así el tráfico y el desplazamiento tanto de cofrades como de futboleros, puesto que el eje más conflictivo se corresponde con el Paseo de Colón, lugar que deberá cruzar la corporación toda vez que haya procesionado por Triana. Ello conllevará un retraso, igualmente, en la hora de entrada, que ahora se fija en torno a las 2:40 de la madrugada del ya sábado 20 de septiembre.

Además, la misa estacional de acción de gracias se pospone igualmente media hora, es decir, comenzando a las 19:00 de la tarde, por lo que los hermanos deberán ocupar sus asientos media hora antes. Los hermanos que no vayan a participar en la misa pero sí en la eucaristía, deberán personarse en en la puerta lateral de San Jacinto sobre las 20:15 horas, para iniciar la organización del cortejo.

El itinerario, por su parte, se mantiene invariable: Pagés del Corro, San Jacinto, Rodrigo de Triana, Pelay Correa, Párroco Don Eugenio, Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, Velarde, General Castaño, Rodo, Dos de Mayo, Temprado y entrada sobre las 02:40. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes abriendo paso y la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, de Cádiz, tras el misterio.