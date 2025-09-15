La hermandad de Valme anuncia la Romería 2025 con el cartel de Manuel Jiménez: todas sus claves

La hermandad de Valme ha presentado recientemente el cartel anunciador de la Romería de Valme, una de las más multitudinarias y esperadas de la provincia de Sevilla, y que se celebra como siempre el tercer domingo de octubre. La obra de esta edición se debe a la firma del prolífico Manuel Jiménez García, uno de los artistas jóvenes con más proyección a nivel provincial y autonómico, que ya pintó en su día el cartel de las Glorias de Sevilla.

Para la ejecución del mismo, Jiménez ha empleado distintos materiales con el fin de enriquecer la idea original. Sobre un soporte de tabla se superponen capas de lienzo, metacrilato y cartón, utilizando como medio pictórico la pintura al óleo. Esta creación representa "un paso más en mi trayectoria artística, un camino que en el ámbito de la cartelería busca unir lo pictórico, el dibujo y el diseño; explorando nuevas formas que dialogan con las vanguardias de la pintura y el arte gráfico, y que se apartan en cierta medida de la simple estampa devocional", expresaba durante la presentación.

El cartel de la Romería de Valme 2025 / Manuel Jiménez

La composición podría titularse “Valme: reliquia viva”. Utiliza la palabra reliquia en el sentido de “parte que queda de un todo”, porque esta romería encierra en sí misma la memoria de una leyenda y la vuelta a un origen: ese origen que marcó la historia de España y que, por devoción de un pueblo, se quiso preservar en Dos Hermanas para no olvidar jamás de dónde venimos. Ese trasfondo se manifiesta en los símbolos del fondo del cartel: los Castillos y Leones, junto a la célebre frase “¡Váleme, Señora!”. El metacrilato actúa como el cristal de un relicario que intenta contener la leyenda, aunque esta se desborda. Porque Valme no es un recuerdo inmóvil: es pasado, sí, pero también presente y, sobre todo, futuro.

La Virgen aparece en su jamuga, protagonista indiscutible de la romería, un elemento inseparable de la imagen que anuncia por sí mismo la llegada de la cita. "He querido representar una escena que no narra un momento concreto, sino que sugiere y provoca reflexión. Sin referencias temporales que limiten su interpretación, cada espectador puede así traer a la memoria un instante personal: una vivencia, una compañía, una emoción. Confieso que me inspiré en el momento de la salida, cuando los sacerdotes elevan la imagen ante el pueblo entre cantos y aplausos, pero lo que busco es que cada uno se reencuentre con su propio recuerdo: con la infancia, con la persona que transmitió la devoción, con la casa a la que se regresa cada año. En definitiva, con esa imagen que constituye el eje vertebrador de la ciudad de Dos Hermanas", señalaba.

En torno a la Virgen, entre el fervor y la multitud, emergen símbolos de fe y tradición: una mano que acerca una estampa al manto para mantener presentes a quienes no pueden peregrinar por la distancia o la enfermedad; y la mano de un niño que ofrece una flor de papel roja, símbolo del futuro, de la devoción que se hereda de generación en generación y de los meses de trabajo y convivencia que culminan en la romería. "La composición culmina con la Corona, signo de amor y devoción, recuerdo de aquella coronación que distinguió a Nuestra Señora como Reina y Madre, el mayor regalo que un pueblo puede ofrecer a quien es su intercesora", abunda.

Y en la parte inferior, la frase de Joaquín Romero Murube: “Antigua y joven, sentada a la brisa de lo eterno”. Sus palabras expresan el valor de esta imagen en la identidad colectiva e invitan a meditar sobre cómo Valme, tras un pasado glorioso, sigue hoy más viva que nunca y se proyecta hacia un futuro lleno de esperanza. "Que este cartel no sea solo anuncio, sino también invitación: a recordar, a participar y a renovar, año tras año, la fe, la tradición y el amor de un pueblo que nunca deja de volver a su Madre", finalizó.