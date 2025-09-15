Así es el diseño de la nueva corona para la Virgen del Rosario de la Milagrosa

La hermandad de la Milagrosa ha presentado este domingo el diseño de la que será la nueva corona de salida para la Virgen del Rosario, su titular mariana. Dicha iniciativa se fundamenta en ejecutar una presea acorde a las propias dimensiones de la dolorosa y del paso procesional.

Dicho dibujo lleva la firma del malagueño Curro Claros, prolífico diseñador y proyectista, autor entre otras piezas de la nueva candelería y orfebrería para el palio de la Virgen del Rocío del Beso de Judas.

El diseño se caracteriza principalmente, por su inspiración en la rica ornamentación del estilo otomano, y a consecuencia de ello, la profusión de pedrería en color y partes de metal esmaltado, que realza cada detalle del trabajo en orfebrería.

El diseño presenta una estructura circular majestuosa, donde el oro se combina con piedras en tonos verdes, morados, azules, granates y perlas de río blancas, evocando un resplandor exótico y refinado como dicho estilo requiere.

La ráfaga que rodea la corona se despliega en haces de luz flamígera, entrelazados con motivos florales compuestos por perlas a modo de petalos, que aportan movimiento y vida, en clara sintonía con el repertorio ornamental vegetal del palio, que en su día diseñase y bordara el taller de Joaquín Salcedo para esta corporación y que ha supuesto una fuente de inspiracion para dicho proyecto.

El diseño de la nueva corona de la Milagrosa / Curro Claros

Este lenguaje decorativo se enriquece con la presencia de aves, delicadamente integradas tanto en el canasto (en las bases de sus imperiales) como en la ráfaga, símbolos de espiritualidad, libertad y glorificación.

En la parte superior, el conjunto culmina en una cruz de la Victoria como símbolo del hermanamiento existente entre el centro Asturiano y esta Corporación nazarena.

Este símbolo universal del cristiano se presenta en joyería, engastado con pedrería en colores vivos, circonitas, perlas y esmaltes en su alfa y omega.

"Todo el diseño busca un equilibrio entre la solemnidad propia de una presea digna de coronar la sienes de la Santa Madre de Dios y la exuberancia del estilo otomano, logrando una pieza única que no solo subraya la realeza de la Virgen, sino que también establece un vínculo estético y simbólico con el patrimonio artístico de la Hermandad", señala el autor.