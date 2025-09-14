La Pastora vuelve a Santa Marina a dos semanas de su coronación canónica

Un mediodía memorable que quedará en la retina de las nuevas generaciones de pastoreños. La hermandad de la Divina Pastora ha trasladado, en la mañana de este domingo, a la Divina Pastora a la que fuera su sede canónica durante siglos: la iglesia de Santa Marina. La imagen ha regresado al lugar donde permaneció hasta el año 1936, momento en que abandona definitivamente el templo que le dio sobrenombre y por la cual se la conoce en todo el orbe cofradiero.

La comitiva, que partió desde la parroquia de San Pedro y contó con el acompañamiento musical de diversos coros de campanilleros, discurrió por varios enclaves señalados de la feligresía de San Pedro, San Andres o de la Feria, como por ejemplo la iglesia de San Martín, donde residió desde 1942 hasta 1987. Este lugar acogió uno de los hitos más destacados de la religiosidad hispalense del pasado siglo, como la formuación del Voto de la Realeza de María en 1950. Posteriormente, visitó la capilla del Rosario, de la hermandad de Montesión, para posteriormente alcanzar Omnium Sanctorum y la calle Parras. Otro instante trascendental fue el regreso a San Gil, sede fundacional de la cofradía y desde donde partió el Rosario encabezado por San Isidoro el 8 de septiembre de 1703, en dirección a la Alameda, y donde se dio a conocer al undo la representación de la Virgen con traje y título de Pastora.

Ya cercana la media tarde, una engalanada calle San Luis recibió a la Divina Pastora, como si no hubiera pasado el tiempo, casi un siglo después de la marcha definitiva y más de veinte años desde la última visita, allá por 2003, cuando la imagen, en su paso procesional, accedió al interior de Santa Marina por el tricentenario de la devoción. Culminaba así más de cuatro horas de traslado y ya todos los esfuerzos se focalizan en celebrar una serie de acontecimientos y actos en este templo, donde estuvo desde 1705 hasta el estallido de la guerra civil.

Actos en Santa Marina

Una vez establecida en la antigua iglesia de la calle San Luis, el día 15 de septiembre tendrá lugar la presentación de la restauración del estandarte corporativo y del nuevo manto procesional de terciopelo rojo bordado en oro, por las Hermanas Rama, y comenzará el Solemne Triduo extraordinario de la Coronación. En el marco de dicho Triduo será entregada, el día 18, la Insignia de Oro 2025 a Marcelino Manzano, y será presentada la corona de la Coronación Canónica y la restauración de la diadema de estrellas de oro, así como dos regalos ofrecidos a la Santísima Virgen, como son un nuevo cayado procesional y un nuevo sombrero. El día 19, último del Triduo, tendrá lugar la presentación de la restauración del manto procesional azul bordado en oro, también realizada esta a cargo de las Hermanas Rama.

El 21 de septiembre, III Domingo de Septiembre, tendrá lugar a las 12:30 Santa Misa junto a la Hermandad de la Resurrección, a cuyo término tendrá lugar el tradicional acto de fundición de los cirios de la violencia contra la mujer. A las 18:00 arrancará la solemne procesión anual, que servirá en este 2025 como traslado de la Divina Pastora hasta el Convento de la Encarnación, lugar este donde, durante los días 22, 23 y 24 de septiembre, a las 19:00 horas, se ofrecerá a la Santísima Virgen un tercer triduo, dedicado en dicha ocasión por la vida consagrada.