El alcalde de Sevilla, partidario del númerus clausus en las cofradías

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, es partidario del númerus clausus en las cofradías. Es decir, de que las hermandades pongan límite a la cantidad de nazarenos que sacan a la calle los días de Semana Santa. Para el regidor hispalense, esta medida (siempre consensuada con el Consejo y las corporaciones penitenciales) solucionaría el problema de tiempo y espacio que padece desde hace años esta fiesta mayor de la ciudad.

Sanz, en una entrevista concecida a la revista Nazarenos, reconoce la difícil situación a la que se enfrenta la celebración religiosa, con cortejos penitenciales masivos que complican el desarrollo de varias jornadas. La de 2024 será su primera Semana Santa como alcalde de Sevilla. Una auténtica prueba de fuego para los planes de seguridad del Ayuntamiento en los que el anterior delegado de Fiestas Mayores, el socialista Juan Carlos Cabrera, también se mostró a favor de dicha "autorregulación" por parte de las cofradías.

Preguntado por un posible númerus clausus como solución, el regidor hispalense se sincera: "Sí, puede ser que sí. Las hermandades deberían empezar a ponerle un límite a la cantidad de nazarenos. Es la única solución al atasco de tiempo, el tope de nazarenos". Una afirmación que matiza a continuación, al entender que tal medida es "una decisión difícil de tomar", puesto que resulta complejo "prohibir a alguien que haga su estación de penitencia".

"El Consejo y, quizás en algún momento el Ayuntamiento, tendría que estudiar una situación a todas luces desbordada, pensando si no en esa solución, en soluciones alternativas, entre todos", señala el alcalde, quien se refiere a una jornada concreta. "Si no se le pone a todas las jornadas, si quizás a la Madrugada, por ejemplo". Reconoce, no obstante, que es una medida difícil de llevar a cabo: "¿cómo se regula?, ¿qué máximo tiene que haber?".

Estas declaraciones se publican cuando ya se están dando a conocer los datos del conteo de nazarenos de las cofradías la pasada Semana Santa. Una información recopilada por el Consejo de Hermandades y que resulta fundamental para el tiempo de paso por la carrera oficial y también para las mejoras aún pendientes en algunas jornadas.

Madrugada con bares abiertos

La Madrugada es protagonista de otra de las decisiones anunciadas la pasada cuaresma, en vísperas de la campaña electoral. Tras los incidentes de 2017, el gobierno socialista de Juan Espadas decidió aplicar la ley seca esa jornada con el cierre de los bares. Tal medida se suavizó este año, retrasando una hora el cierre. Sanz afirma que "a todo el que quiera abrir se le va a permitir, no queremos restringir ese derecho". "No tiene ningún sentido cerrar barres. Yo no entiendo que en la Madrugada no me pueda tomar un café o una cerveza. Creo que los incidentes o las carreritas hay que atajarlos, pero la culpa no la tiene la hostelería. No podemos criminalizar a los bares", asegura. Para el alcalde, la verdadera preocupación de esta noche debe centrarse en "controlar una posible formación de 'botellonas'".

También adelanta que para la próxima Semana Santa veremos menos calles aforadas y con vallas, otra de las medidas adoptadas por el anterior gobierno local. "El aforamiento de calles ha sido totalmente excesivo y creo que los vallados de algunas calles fueron hasta peligrosos", advierte Sanz, que anuncia que en 2024 se limitarán los aforamientos y sólo se dejará en algunos puntos, como el Arco del Postigo.

La ordenanza de sillitas

En cuanto a las sillitas que han proliferado los últimos años, como ya anunció al principio de su mandato, su uso se incluirá en una ordenanza, puesto que actualmente la Policía carece de potestad para su prohibición en determinadas calles o levantar a quienes están sentados en ellas.

Defiende, eso sí, el funcionamiento del Cecop, motivo por el cual mantendrá su sistema de trabajo. Incluso está dispuesto a respaldar decisiones tomadas años atrás, como llegar a cambiar el acuerdo firmado en el Cabildo de Toma de Horas. "Si es la autoridad y detecta que hay alguna circunstancia que pueda originar un problema serio de seguridad, voy a seguir respaldando y apoyando al Cecop para que se tomen las medidas oportunas y se cambie de la mano de las hermandades y el Consejo", señala Sanz.