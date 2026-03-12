El alcalde garantiza el paso de las cofradías por la Encarnación pese a las obras del tranvibús

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado personalmente el avance de las obras del carril bus segregado para el BTR Santa Justa-Plaza del Duque a su paso por la Plaza de la Encarnación. Durante su visita, el regidor ha asegurado que los trabajos de pavimentación y adoquinado están lo suficientemente avanzados como para garantizar que no habrá interferencias en el paso de las hermandades durante la próxima Semana Santa.

Sanz ha destacado que la planificación técnica de la obra se ha adaptado específicamente para el periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Gracias a una coordinación previa con la dirección de obra, se han habilitado anchos de calzada superiores a los 8 metros en puntos neurálgicos para el tránsito de las cofradías, tales como la calle Escuelas Pías, la calle Imagen y los cuatro sectores de la Plaza de la Encarnación.

En cuanto al estado actual de los trabajos, el alcalde ha precisado que:

En la zona de las Setas ya está listo un pavimento provisional de hormigón .

. El enclave de Encarnación/Laraña ya cuenta con el adoquinado finalizado , encontrándose actualmente en fase de fraguado.

, encontrándose actualmente en fase de fraguado. En otros sectores de la Plaza de la Encarnación se ha optado por hormigón liso provisional para asegurar la estabilidad del suelo durante los días de procesiones.

Este ambicioso proyecto, que comenzó el 18 de septiembre de 2025, cuenta con una inversión de 7.373.522,20 euros. La financiación corre a cargo de los fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que busca fomentar un transporte más sostenible en la capital hispalense. Según el Ayuntamiento, la ejecución de la infraestructura sigue avanzando conforme al cronograma previsto.