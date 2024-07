El alumbrado de Navidad, un obstáculo para las cofradías de la magna de diciembre

El Consejo de Cofradías y el Ayuntamiento de Sevilla llegaron el pasado martes a un acuerdo para el recorrido de la procesión magna que pondrá el broche final al II Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Después de tres reuniones y numerosas discrepancias, debido a los problemas de seguridad y tráfico que la propuesta inicial conllevaba, finalmente el cortejo formado por 8 cofradías transitará por Paseo Colón el próximo 8 de diciembre, entrado por Almirante Lobo en lugar de Puerta Jerez.

Los traslados a la Catedral, nueva incógnita

Una vez acordado el recorrido de la procesión magna, ahora la pelota está en el tejado de las hermandades que participarán en este evento organizado por el Arzobispado de Sevilla. A excepción de la Virgen de los Reyes, las diferentes corporaciones deben decidir ahora los traslados y regresos de la Catedral, desde donde se iniciará el recorrido de la procesión magna.

La única información oficial que se conoce hasta el momento es que las imágenes de la Esperanza de Triana y el Cachorro serán trasladadas a la Catedral durante la tarde del 7 de diciembre, mientras que el Gran Poder y la Macarena llegarán en la madrugada del 8 de diciembre. Y todas ellas, en procesiones públicas, y previsiblemente multitudinarias.

Fuentes del Ayuntamiento señalan a este periódico que cada hermandad está acordando de forma privada con el Consejo de Cofradías y la Gerencia de Urbanismo los recorridos, con la prioridad de cumplir las medidas de seguridad que las fechas exigen (al coincidir con el puente de la Inmaculada). Lo más probable es que los diferentes itinerarios se hagan públicos en el mes de septiembre, según apuntan desde la Esperanza de Triana.

Aunque las previsiones iniciales pasan por recorridos similares a los realizados durante Semana Santa, algunas de estas cofradías podrían encontrarse con un importante obstáculo: el alumbrado navideño.

La mayor parte de las calles del Casco Antiguo son engalanadas con iluminación especial para las fiestas navideñas, incluyendo calles y avenidas clave para las procesiones de la ciudad, véase el caso de Campana, Sierpes, Tetuán, Salvador o Avenida de la Constitución. La disposición de estos elementos decorativos, a unos metros del suelo, puede afectar al tránsito de las imágenes por las dimensiones y alturas de los pasos.

Gran Poder y El Cachorro serían los más afectados

El Gran Poder sería la imagen más perjudicada. La altura del paso, sumada a la de la talla del Cristo, suman cerca de seis metros. Su recorrido desde San Lorenzo hasta la Catedral podría verse perjudicado en calles como Tetuán o Sierpes. Por tanto, una de las alternativas sería transcurrir por Adriano, similar al camino de vuelta realizado cada año durante la Madrugá del Viernes Santo.

Otra cofradía que podría verse afectada por las calles del Casco Antiguo es el palio de la Macarena. Aunque no llega a los cinco metros de altura, la disposición del alumbrado navideño también podría suponer un obstáculo en Sierpes, Tetuán o el Salvador.

Desde Triana, el foco está en El Cachorro. Aunque las calles previamente mencionadas no afectarían al Cristo de la Expiración, ya que no son zonas recurrentes durante los recorridos de la corporación, los más de 6 metros de altura del paso podrían suponer un problema en otras zonas. No obstante, a diferencia del Gran Poder, el Cachorro tiene la opción de transitar enterrado en el monte del paso en momentos puntuales si fuera necesario. Aunque dicha opción ralentizaría el recorrido, debido a que los costaleros deberían realizar paradas para descender y elevar la imagen.

La Esperanza de Triana sería la que menos problemas logísticos tendría. Al igual que El Cachorro, la corporación marinera evita durante su recorrido las calles más problemáticas del Casco Antiguo. Y la altura del paso, de menos de cinco metros, es significativamente inferior a la del paso del Cristo de la Expiración.

Por último, cabe recalcar que las vírgenes de Valme de Dos Hermanas, Consolación de Utrera y Setefilla de Lora del Río serán trasladas a la capital hispalense de manera privada, por lo que no se enfrentan a estos problemas para definir recorridos previos a la procesión magna.