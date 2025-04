Amadora Mercado dirigirá a La Oliva de Salteras en la Semana Santa 2025

Todo a punto en una formación centenaria para afrontar los compromisos puntales de una nueva Semana Santa. Amadora Mercado Pérez será la encargada de dirigir a la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva, de Salteras, en todas las actuaciones que protagonizará dicha formación desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. De este modo, dirigirá puntualmente a esta entidad toda vez oficializada la marcha de Irene Gómez-Calado, que formalizó su renuncia el pasado miércoles 26 de marzo.

Amadora vuelve así a la banda que ya dirigió durante cuatro años, desde junio de 2018 hasta 2022. Durante su etapa como directora, la Oliva de Salteras grabó el disco titulado Crucifixus, en 2019, siendo la segunda parte de la trilogía discográfica que se inició con Passio en 2016. Amadora ha podido disfrutar en plenitud de la Semana Santa de Sevilla en sólo dos ocasiones, puesto que en 2020 y 2021 las procesiones quedaron suspendidas a causa de la pandemia.

Nacida en Bailén (Jaén), Mercado es titulada superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, y ha participado como directora invitada en la Orquesta Filarmonía Granada, Banda de Música de Cabra (Córdoba), A.M.C. Banda de Música de Puertollano (Ciudad Real), Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga), Asociación Musical “Antonio Vivaldi” de Chiclana de Segura (Jaén), Asociación Unión Musical Bailenense de Bailén (Jaén), o la Banda Sinfónica de Dos Torres (Córdoba) entre otras.

Ha dirigido estrenos absolutos como La Batalla de Bailén 1808 de A. Cámara, Robin Williams de F. Aguilar, Reposo de D. Romero de la Rocha o Mar Áureo de J. R. García, entre otros. También ha participado en el XVI Ciclo de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga, en calidad de directora, y colabora con al Orquesta del C. S. M. de Málaga en su proyecto de estrenos absolutos, donde ha podido dirigir La guerra no cambia nunca de C. Fernández, y El enamorado y la muerte de C. Vázquez.