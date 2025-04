Más de 2.000 personas acompañarán al Cachorro de Sevilla y a la Esperanza de Málaga en la gran procesión de Roma

El cortejo de la gran procesión en Roma que presidirán el Cristo de la Expiración de Sevilla (El Cachorro) y la Virgen de la Esperanza de Málaga lo integrarán 2.000 personas. El dato lo ha ofrecido este miércoles Paloma Saborido, coodinadora nacional del comité organizador de este culto público, que tendrá lugar el próximo 17 de mayo con motivo del Jubileo de las Cofradías. En la rueda de prensa ofrecida en el restaurante La Raza Puerto de Cuba, también se ha informado de que las sagradas imágenes estarán expuetas al culto en la Basílica de San Pedro desde el miércoles previo, 14 de mayo. Ambas llegarán a la capital italiana en un mismo transporte, por carretera, siendo escoltadas durante este tiempo por hermanos de ambas corporaciones.

Un hito histórico para el que quedan poco más de 40 días. La segunda cuaresma de este año, como así ha denominado el humorista y productor Manu Sánchez el tiempo que resta para la gran procesión en Roma. La productora del artista nazareno, 16 escalones Producciones, se encargará de realizar el documental que recuerde este culto sin precedentes por las calles de la Ciudad Eterna. La firma del acuerdo para dicho proyecto ha reunido en el referido restaurante al presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez; al concejal de Fiestas Mayores, Manuel Alés; al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea; y al de Paso y Esperanza de Málaga, Sergio Morales.

En el encuentro, Saborido ha adelantado que el cortejo de la gran procesión estará formado por 2.000 personas, en función de las "secciones" en las que se divide. Cada imagen irá presidida de 300 hermanos portando cirios, a los que se suman los cuerpos de acólitos, las dos cuadrillas del Cachorro, los hombres de trono de la Esperanza, las bandas de música de la Puebla del Río y la Oliva de Salteras que acompañarán al Cristo de la Expiración y la banda de música propia de la cofradía malagueña.

Hasta 16 recorridos

Una procesión para la que se llegaron a barajar hasta 16 recorridos. Uno de ellos planteaba el paso por la Via della Conciliazione, que conecta el Castillo de Sant'Angelo con el Vaticano. Al no ser posible este tránsito, se pensó en el Coliseo (lugar donde cada Viernes Santo el Papa reza el Vía Crucis) y el Foro Imperial. Este último recinto tampoco resulta practicable, ya que en esta fecha estará preparándose para el desfile nacional de primeros de junio. Por tanto, se pensó en otro recorrido alternativa, el que finalmente ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Roma y la Santa Seda. Pasa por el Coliseo y por iglesias dedicadas a los primeros mártires crisitanas, por lo que, según Saborido, "estará cargado de simbolismo".

Como ya se detalló a mediados de marzo, el recorrido tendrá un mismo punto de inicio y final: Piazza Celimontana, via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Las imágenes del Cachorro y la Virgen de la Esperanza estarán expuestas a la veneración de los fieles en el Vaticano desde el miércoles 14 de mayo. Lo harán en la Capilla de San José, en la nave del crucero en cuyo centro se sitúa el famoso baldaquino de la Basílica de San Pedro. Permanecerán en este lugar hasta el viernes 16 de mayo, cuando a última hora serán trasladadas a la estructura de donde saldrá la procesión al día siguiente.

Los titulares de la hermandad sevillana y de la malagueña llegarán por carretera a la capital italiana, en un mismo transporte, a cargo de la empresa DSV, con años de experiencia en el traslado de obras de arte. En el desplazamiento estarán escoltadas por hermanos de ambas corporaciones.

Esta empresa también será responsable del traslado del paso, el trono y las insignias que participarán en la procesión. La embarcación que llevará estos enseres a Italia partirá de Valencia.

El estado de salud del Papa

Saborido ha especificado que se está a la espera de mantener una reunión las próximas semanas para concretar la ubicación "exacta" de las imágenes en San Pedro, así como de la hora de llegada al Vaticano.

Ha reconocido la incertidumbre vivida las últimas semanas por el estado de salud del Papa, que ha permanecido ingresado hasta hace escasos días. Ha recordado que el Jubileo "es de toda la Iglesia" y que, por tanto, la celebración sigue adelante, "aunque el Santo Padre esté en reposo".

El cardenal Fisichella

La coordinadora nacional ha tenido palabras de agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible la gran procesión, entre los que ha citado a la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, la Diputación malagueña, la Fundación Cajasol y la Fundación Unicaja. Ha recordado que la función que desempeña en este acontecimiento se debe a la amistad que surgió a finales de la pasada década con el cardenal Fisichella, quien la propuso para tal cometido. Ha destacado el arduo trabajo que desarrollan desde hace meses hermanos de las dos corporaciones protagonistas, así como cofrades de otras hermandades andaluzas que se han involucrado en el proyecto.

Francisco Vélez ha calificado la gran procesión como "un logro y éxito de la piedad popular". Manuel Alés, por su parte, ha subrayado que "hace décadas sentíamos cierto desprecio cuando defendíamos que podíamos vivir la fe en nuestras cofradías". "Ahora lo hace la cristiandad desde las hermandades y con pasos en la calle, pues así también se evangeliza", ha defendido el concejal de Fiestas Mayores, quien presume de ser el único responsable de este área municipal "que irá con su Cristo a Roma". José Luis Aldea, como hermano mayor del Cachorro, ha manifestado "el orgullo de ser los representantes de vivir de una particular manera la fe".

Por último, Manu Sánchez, ha incidido en que el próximo 17 de mayo "Andalucía estará en Roma". "Allí se demostrará nuestra forma de vivir la fe, de tirarnos a la calle", ha destacado el humorista y productor, que ha adelantado -a modo de "spoiler"- el final del documental que ya prepara su empresa 16 escalones Producciones: "Queremos recoger el momento en que el Cachorro y la Esperanza vuelven a su sitio, a sus templos, con las mujeres que vienen cargadas de 'mandaos' rezándoles".