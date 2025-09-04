El Amor reubica temporalmente a sus titulares por obras de limpieza en los retablos

La hermandad del Amor ha informado acerca de la reubicación temporal de sus imágenes titulares con motivo del inicio de tareas de limpieza en sus respectivos altares. Será esta misma tarde, a puerta cerrada, a partir de las 17:30, cuando las tallas sean dispuestas en otros emplazamientos de la Colegial del Divino Salvador, por lo que ya de cara a mañana podrán contemplarse en unas estampas diferentes a las habituales.

En este sentido, el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro serán trasladados al altar mayor de la Colegial del Salvador, espacio que suelen ocupar también las imágenes en los respectivos cultos, como sendas funciones al crucificado o al Señor de la Sagrada Entrada en víspera de Semana Santa. Por su parte, el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén se reubicará en la capilla de Santiago Apóstol. Estas labores se realizan en colaboración con el Cabildo Catedral y se enmarcan en la intervención general de conservación que se desarrolla en el templo. El tiempo de duración estimado para la tareas de mantenimiento en los altares será de 15 días.