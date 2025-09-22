Antoine Cas, cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2026

La Sección de Penitencia del Consejo de Hermandades, con el conocimiento de la Junta Superior, ha designado al artista Antoine Cas para realizar el cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla 2026.

Nacido en Cádiz en 1969, es licenciado en Bellas Artes en las especialidades de pintura, conservación y restauración, así como en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ciudad en la que tiene abierto su estudio.

Sus trabajos oscilan entre un exhaustivo análisis del trabajo y un estudio limpio y frontal del color, donde tiene como referente al pintor americano Rothko, habiendo realizado exposiciones en galerías de Francia e Italia, participando en ARCO Madrid entre 2012 y 2015 o anualmente en Art Montpellier, así como en Art París. De igual manera, su obra ha podido contemplarse en múltiples exposiciones colectivas organizadas en Sevilla, Huelva y Cádiz, entre otras ciudades.

Para la Hermandad del Valle pintó en 2022 el paño de la Santa Mujer Verónica. También ha sido autor en la Cuaresma de 2023 de la portada de la revista “Estrella” editada por la Hermandad del Domingo de Ramos.

Entre los numerosos carteles que ha venido realizando, destacaremos el de la Semana Santa de Almonte en 2006, el de la Hermandad del Carmen de Huelva en 2020, el de la Semana Santa de Huelva en 2021; en 2022, el de la Semana Santa de San Roque, el de la Romería de San Juan del Puerto, el de la Semana Santa de Cádiz y el de la procesión Magna de esta ciudad. Durante 2023, entre otros, pintó los carteles de la Semana Santa de Chiclana, los de Semana Santa de las Hermandades de los Muchachos de Utrera, y Paz y Esperanza de Córdoba, y el del XXV Aniversario de la bendición de la Virgen de la Paz de El Viso del Alcor. El pasado año 2024 fue autor del cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla, el de la Semana Santa de Córdoba, así como el de la celebración de Cádiz Fenicia, entre otros. Este año 2025 ha plasmado las dos portadas del programa de mano de El Llamador de Canal Sur, así como el cartel de las Glorias de Córdoba y el cartel de la Coronación Canónica de la Virgen de la Esperanza, de La Roda de Andalucía, acontecimiento que tendrá lugar el 20 de junio de 2026