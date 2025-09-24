Antoine Cas, cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2026: "No quiero que sea un cartel más, quiero algo anacrónico"

Como suceden y se cumplen los proyectos más especiales: sin esperarlo. El pasado lunes, el artista Antoine Cas recibía, a media tarde, una llamada que sin duda iba a modificar por completo su horizonte profesional hasta la próxima primavera, estación que ya se encargó de ilustrar para la capital andaluza. En efecto, acababa de ser designado como cartelista de la Semana Santa de Sevilla, fiesta que ya ha tratado en sus pinturas en innumerables ocasiones. Sin embargo, había desviado ligeramente sus perspectivas y focos profesionales, pero el descolgar el teléfono reajustó cualquier cronograma.

"Sinceramente, no lo esperaba, porque estaba completamente ajeno. Ni siquiera estaba pendiente de la fecha de la designación, como en otros años. Estaba totalmente enajenado con mis cosas y otros proyectos. Descuelgo el teléfono en medio de la calle y al escuchar la voz de Paco Vélez le pregunté si me estaba llamando para lo que realmente creía que era, y me dijo que sí. Es una ilusión enorme y no me lo podía imaginar. Además, en estos momentos estoy con las pilas totalmente recargadas con respecto a la cartelería, y ahora que estoy tranquilo en ese apartado, es cuando tengo las fuerzas renovadas", señala Cas en declaraciones a este periódico.

"Este encargo me llega, creo, en el mejor momento, cuando veo las cosas con distancia y tranquilidad. Generalmente he jugado mucho con la preocupación, pero ahora, con el tiempo, he tomado perspectiva y voy haciendo lo que quiero sin hacer caso al ruido de alrededor, y eso me ayuda a depurarme en las cosas creativas. Pinto sin cortapistas, no me preocupa si gusta más o menos... Solo quiero contar hasta el final lo que quiero contar", abunda.

¿Una primera idea?

Aunque apenas han transcurrido dos días de la designación, el artista tiene claro el concepto del cartel que pretende ofrecer a la ciudad, con especial mención al equilibro. "Quiero englobar a toda la Sevilla cofrade. Evidentemente deberá estar la fe, el por qué, la base de todo, por qué celebramos la Semana Santa... Percibo que últimamente en la cartelería ha desaparecido el misticismo, todo se ha quedado muy superficial. Tenemos que buscar de nuevo esa esencia en la que nos identificamos. Por ejemplo, tenemos un barroco exuberante porque hemos sabido depurar esa esencia. Puede que haya imágenes reconocibles o no, elementos de la tradición o no...", reflexiona.

Todos esos detalles, según Casamitjana, "vienen dados durante el proceso. Quiero un cartel culto y popular, pero tengo más claro aún que no quiero que quede un cartel más, quiero que sea algo anacrónico. Sin guiños a la contemporaneidad pero tampoco algo rancio o de bolitas de alcanfor. Me identifico con aquellos carteles de Laffón o Agudo... Carteles que superan al tiempo. Eso quiero", finaliza.