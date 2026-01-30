Antonio Santiago: "Voy a buscar la excelencia en todo lo que haga"

El capataz Antonio Santiago ha compartido las primeras impresiones como capataz de la hermandad de la Macarena. Ha hecho balance de su regreso a los martillos macarenos y también ha compartido sus reflexiones acerca de la igualá de este viernes, que se prevé multlitudinaria.

"Tengo claro que voy a buscar la excelencia en todo lo que haga, siempre lo busqué así, pero ahora mucho más. Quiero que salga todo perfecto para la Virgen y no dejar ningún cabo suelto al albedrío. Que todo esté valorado, pensado y con todo el cariño para que la Virgen sea lo mejor", reflexiona Santiago.

"Nunca me he enfrentado a una igualá con 700 personas. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar atender a todo el mundo, que nadie pueda decir que ni siquiera me han mirado. Ver los cuerpos que vienen, las necesidades de los pasos... Echaremos una noche larga pero vengo con la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible. Es poner los cimientos para la próxima Madrugada", abundaba en su intervención.

Analizando también los espacios disponibles para desarrollar dicha igualá, con tantos aspirantes, Santiago señala que "difícilmente incluso cabríamos en la Basílica, pero esperemos tener incluso disponible la Plaza Esperanza Macarena y aprovechar esos espacios, y así tamizar y ver las estaturas de todo el que viene a pedir sitio. Mi equipo es numeroso pero con garantías de que todo va bien atado".

A nadie se le escapa que esta igualá ha estado envuelta en la polémica por el cese de más de una treintena de costaleros, alegando en este sentido el nuevo equipo "falta de confianza". Santiago ha comentado en el programa que él ha estado "ocho años fuera, yo no heredo ninguna cuadrilla. Cuando estaba con Luis heredé la que estábamos y con ella continué. Yo quiero empezar de cero, quiero intentar darle el mayor lugar que podamos a los hermanos dentro de unos límites, porque los pasos tienen unos límites. En definitiva, si va a haber 700 personas, y la cuadrilla como máximo la podrán conformar 200, hay 500 que no entran. Yo entiendo que vienen con la ilusión y las ganas de formar parte de la cuadrilla, pero yo tengo que escoger a los que creo que sean mejor para conformar las dos cuadrillas", finaliza.

Santiago ha realizado estas declaraciones en una entrevista al programa El Atrio, de Macarena TV, presentado por Moisés Ruz, José Manuel Peña y Rosario García.