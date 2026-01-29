Crecen los ingresos de las cofradías que van a la Catedral y las vísperas mantendrán su asignación aparte

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado en la tarde de este jueves el balance económico correspondiente al ejercicio 2022-2025. La Fundación Cajasol ha acogido la Asamblea General de todas las hermandades, presidida por el presidente, Francisco Vélez, que afrontaba así la última asamblea antes de poner fin a su mandato.

Durante el actual mandato, las hermandades que realizan estación de penitencia a la Catedral han experimentado un incremento global del 24,78% en las asignaciones económicas. En términos absolutos, las hermandades de un paso han pasado de percibir 24.544,22 euros en 2022 a 32.631,12 euros en 2025; las de dos pasos, de 30.567,34 euros a 40.638,76 euros; y las de tres pasos, de 36.590,46 euros a 48.646,40 euros.

En lo que respecta a las hermandades de Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, el balance del mandato refleja igualmente una evolución positiva, a pesar de que estas corporaciones habían solicitado una igualación en el reparto de la subvención para con las corporaciones que hacen su estación a la Catedral, si bien el pleno de penitencia lo rechazó con más de un 70% de los votos. "Aunque en 2025 se produce un ligero ajuste respecto a 2024 -propiciado por la inclusión de una nueva hermandad penitencial como es Bendición Esperanza-, las cantidades finales superan las inicialmente presupuestadas, garantizando así el cumplimiento de los compromisos adquiridos", señala la entidad de San Gregorio. De esta manera, las cofradías llamadas comúnmente de vísperas continuarán en 2026 percibiendo la misma asignación, es decir, menor aún a la que previamente ingresaban hasta la inclusión de Bendición y Esperanza.

Especialmente significativo "resulta el crecimiento registrado en las hermandades sacramentales que procesionan, que han visto incrementadas sus ayudas en un 39,15 % durante el mandato, consolidando el respaldo del Consejo a este ámbito fundamental de la vida eclesial. Por su parte, las sacramentales que no procesionan mantienen estable su asignación anual", abunda la institución.

Las glorias también crecen

Asimismo, las hermandades de Gloria han experimentado una evolución favorable, con un incremento del 25,72 % en las corporaciones que realizan procesión y del 9,70 % en aquellas que no lo hacen, "reforzando el compromiso del Consejo con todo el calendario anual de cultos y manifestaciones públicas de fe. Estos resultados ponen de manifiesto la solidez económica del Consejo y la voluntad de su actual Junta Superior de continuar trabajando en favor de las hermandades sevillanas, garantizando estabilidad, transparencia y un reparto equitativo de los recursos durante todo el mandato", finaliza.