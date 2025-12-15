Antonio Villalba, único candidato a las elecciones en Los Javieres
La corporación celebrará los comicios el próximo 13 de enero en su nueva sede
Concurre el actual teniente hermano mayor, al agotarse el mandato de Oliert
Apuesta por la continuidad en la calle Jesús del Gran Poder. La hermandad de Los Javieres ha confirmado la concurrencia de una única candidatura a las elecciones previstas para el próximo 13 de enero, y que se desarrollarán en el nuevo templo de la hermandad, la iglesia del Sagrado Corazón, una vez obtenidos todos los permisos para el traslado definitivo. De esta manera, el actual teniente, Antonio Villalba Rincón, buscará suceder en el cargo a José Antonio Oliert, quien ya cumple sus dos mandatos al frente habiendo trabajado incansablemente por la hermandad y realizado infinidad de proyectos, entre ellos, el cambio de sede canónica.
De esta manera, la lista conformada para dichas elecciones es la siguiente:
- Hermano Mayor: Antonio Villalba Rincón
- Teniente Hermano Mayor: Juan Francisco Rodríguez Buiza
- Mayordomo 1º: José Antonio González Cruz
- Mayordomo 2º: Alejandro Núñez Marín
- Secretario 1º: Javier Garcia de Veas de Isla
- Secretario 2º: Antonio José Cabeza Ciudad
- Prioste 1º: Raúl Cadena Virtudes
- Prioste 2º: Santiago Carrasco García
- Consiliario 1º: José María Márquez Vilches
- Consiliario 2º: Francisco Javier Trigueros Muñoz
- Consiliario 3º: Julián González Garrido
- Consiliario 4º: José Luis Zayas Ortíz
- Consiliario 5º: María del Carmen Noa Ríos
- Diputado de cultos: Joaquín Caballero Aguilar
- Diputada de cultos: Sandra Cañal Gálvez
- Diputado de caridad: José Francisco Rodríguez Fernández
- Diputada de caridad: Rosa Navarro Fernández
- Diputado de formación y juventud: Alejandro Rodríguez Rodríguez
- Diputada de formación y juventud: Lucía Fernández Gordón
- Diputado de Capataces y Costaleros: Francisco Javier Garduño Pavón
- Diputado mayor de gobierno: Ismael Merón Bernal
- Censor: Fernando Caballero Aguilar
