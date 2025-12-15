Antonio Villalba, único candidato a las elecciones en Los Javieres

Apuesta por la continuidad en la calle Jesús del Gran Poder. La hermandad de Los Javieres ha confirmado la concurrencia de una única candidatura a las elecciones previstas para el próximo 13 de enero, y que se desarrollarán en el nuevo templo de la hermandad, la iglesia del Sagrado Corazón, una vez obtenidos todos los permisos para el traslado definitivo. De esta manera, el actual teniente, Antonio Villalba Rincón, buscará suceder en el cargo a José Antonio Oliert, quien ya cumple sus dos mandatos al frente habiendo trabajado incansablemente por la hermandad y realizado infinidad de proyectos, entre ellos, el cambio de sede canónica.

De esta manera, la lista conformada para dichas elecciones es la siguiente: