Muere Ulpiano Pacho, sacerdote del Presbiterio hispalense

Don Ulpiano Pacho Sardón, sacerdote del Presbiterio de Sevilla, ha fallecido. Así lo ha notificado la propia Archidiócesis hispalense. Nació el 18 de enero de 1935 en Trabanca (Salamanca) y fue ordenado sacerdote en Sevilla el 19 de junio de 1960. Era doctor en Derecho Canónico y canónigo dignidad de tesorero de la Catedral de Sevilla. Fue presidente del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia y vicario judicial de la Archidiócesis. Ejerció su ministerio en las parroquias de San Juan Bautista, del Castillo de las Guardas; en San Sebastián y San Diego, de San Nicolás del Puerto; en Nuestra Señora de Fátima, de Los Rosales, y en San Ignacio de Loyola, de Sevilla. Fue canónigo del Cabildo Metropolitano, miembro del Tribunal Eclesiástico de la Curia y consiliario de la Adoración Eucarística Perpetua de Sevilla.

Durante muchos años fue capellán de la Resurrección, celebrando la eucaristía semanal de domingos y festivos en Santa Marina, habiendo predicado también muchos cultos de reglas de esta corporación. "Un sacerdote amable, paciente y siempre dispuesto, hasta el punto que estuvo celebrando la Eucaristía en nuestra iglesia hasta que sus circunstancias se lo permitieron. Le gustaba llegar con tiempo, estando disponible para confesar o para echar un rato con los hermanos", informa la cofradía. Sus restos se encuentran en el Tanatorio de la SE-30 y la Catedral acogerá mañana misa ceremonial.