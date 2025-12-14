José Carlos Gutiérrez, nuevo vestidor de la Esperanza Macarena

Dudas resueltas allá por el Arco, donde se apuesta por una nueva etapa. José Carlos Gutiérrez ha sido nombrado como nuevo vestidor de la Esperanza Macarena y del Señor de la Sentencia. La junta de gobierno de Fernández Cabezuelo, reunida en Cabildo de oficiales, ha acordado una serie de nombramientos para esta próxima legislatura, confirmándose por tanto el punto y final de José Manuel Lozano.

Gutiérrez, apuesta segura para el arte del vestir, es uno de los nombres más aclamados del panorama andaluz. Su primer cambio lo llevará a cabo durante el besamanos de San Gil. Viste a un reseñable número de imágenes en su localidad, Jerez de la Frontera, como la Esperanza de la Yedra. Asimismo, Miguel Carrasco se encargará de vestir a la Virgen del Rosario.

Esta es la relación de nombramientos:

🔸Camarera Honoraria de la Santísima Virgen de la Esperanza: N.H.Dña. María Isabel Gil-Delgado Queralt.

🔸Camareras de la Santísima Virgen de la Esperanza: N.H.Dña. Ana del Peso Sainz de la Maza, N.H.Dña. Dolores Vázquez Lora y N.H.Dña. Rosa María Arcos Lavado.

🔸Camarera de Nuestra Señora del Santo Rosario: N.H.Dña. Mercedes Morón Laguillo

🔸Camarera de altares: N.H.Dña. Teresa Manosalbas González.

🔸Camareros de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia: N.H.D. José González Jiménez, N.H.D. Manuel Lora González y N.H.D. Miguel Ángel González-Cabañas García.

🔸Vestidor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y de Nuestra Señora de la Esperanza: N.H.D. José Carlos Gutiérrez Romero.

🔸Vestidor de Nuestra Señora del Santo Rosario: N.H.D. Miguel Fernández Carrasco.

🔸Directora de la Coral Polifónica y Escolanía Esperanza Macarena: N.H.Dña. Lilia Kiryukhina.